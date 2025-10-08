Le programme des rééditions des intégrales Panini

Panini vient de terminer ses Big News pour les mois de janvier et février 2026, et son dernier post concernait les intégrales. En effet, l'éditeur a pris l'habitude d'annoncer les intégrales qu'il compte rééditer dans l'année. Donc pour 2026, il est prévu la réédition de 15 intégrales qui sont normalement introuvable aujourd'hui chez votre libraire. Sept concernent Spider-Man, cinq les X-Men, deux les Fantastic Four et une les Avengers. Il s'agit là juste de rééditions, d'autres intégrales sortiront en 2026. Vous trouverez la liste complète dans les images ci-dessous.