  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Le programme des rééditions des intégrales Panini

Le programme des rééditions des intégrales Panini

08 Octobre 2025 par Adrien L. 0
Le programme des rééditions des intégrales Panini

Panini vient de terminer ses Big News pour les mois de janvier et février 2026, et son dernier post concernait les intégrales. En effet, l'éditeur a pris l'habitude d'annoncer les intégrales qu'il compte rééditer dans l'année. Donc pour 2026, il est prévu la réédition de 15 intégrales qui sont normalement introuvable aujourd'hui chez votre libraire. Sept concernent Spider-Man, cinq les X-Men, deux les Fantastic Four et une les Avengers. Il s'agit là juste de rééditions, d'autres intégrales sortiront en 2026. Vous trouverez la liste complète dans les images ci-dessous.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Récap des Big News de Panini pour janvier et février 2026

Récap des Big News de Panini pour janvier et février 2026

08 Octobre 2025

Le début de l'année de l'éditeur

Panini Comics dévoile ses titres Spider-Man pour début 2026

Panini Comics dévoile ses titres Spider-Man pour début 2026

07 Octobre 2025

Trois titres pour janvier et février

L'histoire de l'univers Marvel de Mark Waid réédité par Panini Comics

L'histoire de l'univers Marvel de Mark Waid réédité par Panini Comics

06 Octobre 2025

Une bien bonne nouvelle !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire