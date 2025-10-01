[Sorties Comics] Mercredi 1er Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Jed MacKay, Eve Ewing, Ryan Stegman, Carmen Carnero…
La ville de Merle fait appel aux X-Men pour retrouver Piper Cobb. X-Force doit déjouer les machinations de la Solution, tandis que les Aberrations s’aventurent là où ils ne devraient pas. Gambit reçoit la visite du dragon Sadurang. Les mutants de New York affrontent quant à eux un Mojo plus puissant que jamais, et Archangel se résout à réintégrer Havok au sein de Facteur-X.
(Contient les épisodes US X-Factor (2024) 9, X-Force (2024) 10, X-Men (2024) 14, Uncanny X-Men (2024) 13, Exceptional X-Men (2024) 8 et NYX (2024) 10, inédits)
Gail Simone, Stephanie Phillips, Martin Coccolo, German Peralta…
Wolverine affronte Romulus, dont les os sont recouverts d’un métal divin indestructible. Gambit est rattrapé par son passé. Magie rencontre le chef des démons et peine à maîtriser sa part d’ombre. Cable embarque pour une dangereuse mission à travers le temps afin de sauver Avery Ryder. Et d'autres aventures !
(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 12, Magik (2024) 3, Weapon X-Men (2025) 2, Cable: Love and Chrome (2024) 1, Wolverine (2024) 8 et Phoenix (2024) 10, inédits)
Joe Kelly, Jed Mackay, Ed McGuinness, Farid Karami…
L’affrontement entre Spider-Man et les descendants de Cyttorak se poursuit. Mais le Tisseur est en si fâcheuse posture que seul un miracle pourrait le sortir de ce mauvais pas. L’intervention des X-Men permettra-t-elle de changer la donne ? De leur côté, les Avengers se livrent à un exercice de braquage cosmique, tandis que Thor se retrouve face à… son fils !
(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2022) 68-70 et 68.DEATHS, Avengers (2023) 22-24 et Immortal Thor (2023) 18, inédits)
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Stefano Caselli, Juan Frigeri…
Nick Fury présente au Conseil du Créateur de nouvelles inventions afin de maintenir leur emprise sur le monde… mais peut-être a-t-il un autre plan en tête ? Peter Parker et Harry Osborn sont traqués par Kraven dans le territoire de l'Homme Taupe. Mei se confronte aux Enfants de l'Atome. Moon Knight propose un duel avec T'Challa. Et les Ultimates reçoivent la visite des Gardiens de la Galaxie.
(Contient les épisodes US Ultimates (2024) 8, Ultimate Spider-Man (2024) 13, Ultimate X-Men (2024) 11-12, Ultimate Black Panther (2024) 11-12 et Ultimate Universe: One Year In (2024) 1, inédits)
Tim Seeley, Zulema Scotto Lavina
Au cours d’un combat opposant les X-Men à une Sentinelle venue du futur, Malicia se sacrifie en franchissant le Seuil du péril. Elle est alors téléportée en Terre Sauvage. Enfin libérée de la personnalité de Carol Danvers, la jeune mutante réapprend à vivre… ou plutôt à survivre.
(Contient les épisodes US Rogue: The Savage Land (2023) 1-5, inédits)
Brian Michael Bendis, John Romita Jr, Chris Bachalo…
Après la chute de Norman Osborn, le président des États-Unis confie à Steve Rogers la mission de reformer les Avengers. Mais qu’il s’agisse d’un périple dans le futur, de la trahison d’un ancien membre ou d’un conflit avec les X-Men, les épreuves vont se succéder pour cette nouvelle équipe.
(Contient les épisodes US Avengers (2010) 1-34, 12.1, 24.1, New Avengers Annual (2011) 1 et Avengers Annual (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : AGE OF HEROES 1-4)
La partie la plus faible du passage de Bendis sur les Avengers, nous arrive en Omnibus. L’auteur a voulu mettre l’équipe face à des menaces cataclysmiques (Digne des Avengers) mais rend le tout peu passionnant à suivre. Après les 12 premiers numéros, le reste de la série sert de tie-ins aux events pas utile à lire, ou de continuation d’anciennes intrigues donnant un sentiment de réchauffé à la lecture. On sent l'auteur moins inspiré que sur les New Avengers, sans compter les dessins pas fameux de John Romita Jr. qui n'était déjà pas à son meilleur niveau et parasite une grande partie de l’Omnibus. Heureusement, les dessinateurs suivants rattraperont le niveau. Il arrive que Bendis retrouve son talent en proposant quelques dialogues efficaces et certaines histoires sont sympathiques à lire sur le moment. Néanmoins, ça ne reste pas une lecture exceptionnelle à relire après sa parution originale.
Jeph Loeb, Tim Sale
À la suite du décès de Karen Page, Matt Murdock se remémore ses débuts en tant que Daredevil… Alors jeune étudiant en droit, il compense sa cécité par des sens extrêmement aiguisés. Quand son père, un boxeur sur le retour, est abattu par des gangsters, Matt décide de le venger.
(Contient les épisodes Daredevil: Yellow (2004) 1-6, précédemment publiés dans DAREDEVIL : JAUNE ÉDITION PRESTIGE)
Alors qu'AVATAR 3 sort au cinéma en décembre, cet album propose une préquelle au premier film de James Cameron. Une belle occasion d'approfondir les événements non dits des films.
Des années après l'avènement du programme Avatar sur Pandora, la pression pour combler le fossé entre les humains et les Na'vi a atteint son paroxysme. Le Dr Grace Augustine réalise que la meilleure façon d'apaiser les tensions est d'apprendre les uns des autres. Elle entame des négociations pour ouvrir une école pour les enfants Na'vi du clan Omatikaya, afin de parvenir à une paix durable.
Brian Michael Bendis, John Romita Jr, Chris Bachalo…
Après la chute de Norman Osborn, le président des États-Unis confie à Steve Rogers la mission de reformer les Avengers. Mais qu’il s’agisse d’un périple dans le futur, de la trahison d’un ancien membre ou d’un conflit avec les X-Men, les épreuves vont se succéder pour cette nouvelle équipe.
(Contient les épisodes US Avengers (2010) 1-34, 12.1, 24.1, New Avengers Annual (2011) 1 et Avengers Annual (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : AGE OF HEROES 1-4)
Des tout premiers croquis des Tortues Ninja par Kevin Eastman et Peter Laird, en passant par les couvertures des dernières rééditions anniversaires, remontez en images aux origines d’un monument de l’histoire des comics. Cet album reprend l’ensemble des couvertures de la série originelle d’Eastman et Laird, leurs travaux complémentaires réalisés en collaboration par la suite, ainsi que de nombreuses contributions des plus grands artistes de l’industrie.
Pour clôturer cette collection rétrospective, cet ouvrage est imprimé en couleur.
Ce septième (et dernier) tome a été spécialement conçu pour célébrer les quarante années d’existence des Tortues Ninja et permet de comprendre, images à l’appui, comment les Tortues sont passées de simples croquis sur un papier au statut d’icônes internationales de la bande dessinée.
Avis (1)
Uraphire Staff MDCU
il y a 6 jours
