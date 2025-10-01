[Sorties Comics] Mercredi 1er Octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour



X-MEN 20 Panini Comics

Pas de note Jed MacKay, Eve Ewing, Ryan Stegman, Carmen Carnero…



La ville de Merle fait appel aux X-Men pour retrouver Piper Cobb. X-Force doit déjouer les machinations de la Solution, tandis que les Aberrations s’aventurent là où ils ne devraient pas. Gambit reçoit la visite du dragon Sadurang. Les mutants de New York affrontent quant à eux un Mojo plus puissant que jamais, et Archangel se résout à réintégrer Havok au sein de Facteur-X.

X-MEN 19 Panini Comics

Pas de note Gail Simone, Stephanie Phillips, Martin Coccolo, German Peralta…



Wolverine affronte Romulus, dont les os sont recouverts d’un métal divin indestructible. Gambit est rattrapé par son passé. Magie rencontre le chef des démons et peine à maîtriser sa part d’ombre. Cable embarque pour une dangereuse mission à travers le temps afin de sauver Avery Ryder. Et d'autres aventures !

MARVEL COMICS 22 (Collector) Panini Comics

Pas de note Joe Kelly, Jed Mackay, Ed McGuinness, Farid Karami…



L’affrontement entre Spider-Man et les descendants de Cyttorak se poursuit. Mais le Tisseur est en si fâcheuse posture que seul un miracle pourrait le sortir de ce mauvais pas. L’intervention des X-Men permettra-t-elle de changer la donne ? De leur côté, les Avengers se livrent à un exercice de braquage cosmique, tandis que Thor se retrouve face à… son fils !

ULTIMATE UNIVERSE 7 Panini Comics

Pas de note Jonathan Hickman, Deniz Camp, Stefano Caselli, Juan Frigeri…



Nick Fury présente au Conseil du Créateur de nouvelles inventions afin de maintenir leur emprise sur le monde… mais peut-être a-t-il un autre plan en tête ? Peter Parker et Harry Osborn sont traqués par Kraven dans le territoire de l'Homme Taupe. Mei se confronte aux Enfants de l'Atome. Moon Knight propose un duel avec T'Challa. Et les Ultimates reçoivent la visite des Gardiens de la Galaxie.

MARVEL COMICS 22 Panini Comics

Pas de note Joe Kelly, Jed Mackay, Ed McGuinness, Farid Karami…



L’affrontement entre Spider-Man et les descendants de Cyttorak se poursuit. Mais le Tisseur est en si fâcheuse posture que seul un miracle pourrait le sortir de ce mauvais pas. L’intervention des X-Men permettra-t-elle de changer la donne ? De leur côté, les Avengers se livrent à un exercice de braquage cosmique, tandis que Thor se retrouve face à… son fils !

ULTIMATE UNIVERSE 7 (Collector) Panini Comics

Pas de note Jonathan Hickman, Deniz Camp, Stefano Caselli, Juan Frigeri…



Nick Fury présente au Conseil du Créateur de nouvelles inventions afin de maintenir leur emprise sur le monde… mais peut-être a-t-il un autre plan en tête ? Peter Parker et Harry Osborn sont traqués par Kraven dans le territoire de l'Homme Taupe. Mei se confronte aux Enfants de l'Atome. Moon Knight propose un duel avec T'Challa. Et les Ultimates reçoivent la visite des Gardiens de la Galaxie.

MALICIA – TERRE SAUVAGE Panini Comics

Pas de note Tim Seeley, Zulema Scotto Lavina



Au cours d’un combat opposant les X-Men à une Sentinelle venue du futur, Malicia se sacrifie en franchissant le Seuil du péril. Elle est alors téléportée en Terre Sauvage. Enfin libérée de la personnalité de Carol Danvers, la jeune mutante réapprend à vivre… ou plutôt à survivre.

(1) Avengers par Bendis Panini Comics Brian Michael Bendis, John Romita Jr, Chris Bachalo…



Après la chute de Norman Osborn, le président des États-Unis confie à Steve Rogers la mission de reformer les Avengers. Mais qu’il s’agisse d’un périple dans le futur, de la trahison d’un ancien membre ou d’un conflit avec les X-Men, les épreuves vont se succéder pour cette nouvelle équipe.

(1) DAREDEVIL - JAUNE - MUST-HAVE Panini Comics Jeph Loeb, Tim Sale



À la suite du décès de Karen Page, Matt Murdock se remémore ses débuts en tant que Daredevil… Alors jeune étudiant en droit, il compense sa cécité par des sens extrêmement aiguisés. Quand son père, un boxeur sur le retour, est abattu par des gangsters, Matt décide de le venger.

Avatar - S'adapter ou mourir Delcourt

Pas de note Alors qu'AVATAR 3 sort au cinéma en décembre, cet album propose une préquelle au premier film de James Cameron. Une belle occasion d'approfondir les événements non dits des films.



