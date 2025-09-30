  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Donald Trump menace encore de taxer de 100% les films produits hors USA

Donald Trump menace encore de taxer de 100% les films produits hors USA

30 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Donald Trump menace encore de taxer de 100% les films produits hors USA

Plus tôt dans l'année, le président des Etats-Unis avait déjà pris la parole à ce sujet et avait déjà menacé l'industrie du cinéma avec les mêmes termes. De son point de vue, il y a trop de films produits à l'étranger et donc, moins de travail aux Etats-Unis. Pour régler le "problème", il a une solution simple : taxer à 100% les films produits hors USA.

Pour les cinéphiles, une telle décision aura sans doute un impact puisqu'il y a de grandes chances pour que les producteurs prennent une décision tout aussi radicale que celle de Trump : moins de films et pour moins cher. 

Quoi qu'il en soit, Trump n'en démord pas. Voici ce qu'il a déclaré il y a peu :

Notre business cinématographique a été volé aux États-Unis d'Amérique par d'autres pays, tout comme on volerait une sucette à un bébé. La Californie, avec son gouverneur faible et incompétent, a été particulièrement touchée. Par conséquent, afin de résoudre ce problème ancien et apparemment sans fin, j'imposerai un tarif de 100 % sur tous les films réalisés en dehors des États-Unis. Merci de votre attention à cette question.

Pour rappel, Trump avait également déclaré que les productions étrangères constituaient une "menace pour la sécurité nationale". Ouais, rien que ça.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[VF] Sorties Comics d'octobre 2025

[VF] Sorties Comics d'octobre 2025

30 Septembre 2025

Toutes les sorties comics du mois

[VF] Sélection MDCU de septembre 2025

[VF] Sélection MDCU de septembre 2025

28 Septembre 2025

Nos avis sur les sorties du mois

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 39

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 39

28 Septembre 2025

Dans la continuité de la semaine dernière

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire