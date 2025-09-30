Donald Trump menace encore de taxer de 100% les films produits hors USA

Plus tôt dans l'année, le président des Etats-Unis avait déjà pris la parole à ce sujet et avait déjà menacé l'industrie du cinéma avec les mêmes termes. De son point de vue, il y a trop de films produits à l'étranger et donc, moins de travail aux Etats-Unis. Pour régler le "problème", il a une solution simple : taxer à 100% les films produits hors USA.

Pour les cinéphiles, une telle décision aura sans doute un impact puisqu'il y a de grandes chances pour que les producteurs prennent une décision tout aussi radicale que celle de Trump : moins de films et pour moins cher.

Quoi qu'il en soit, Trump n'en démord pas. Voici ce qu'il a déclaré il y a peu :

Notre business cinématographique a été volé aux États-Unis d'Amérique par d'autres pays, tout comme on volerait une sucette à un bébé. La Californie, avec son gouverneur faible et incompétent, a été particulièrement touchée. Par conséquent, afin de résoudre ce problème ancien et apparemment sans fin, j'imposerai un tarif de 100 % sur tous les films réalisés en dehors des États-Unis. Merci de votre attention à cette question.

Pour rappel, Trump avait également déclaré que les productions étrangères constituaient une "menace pour la sécurité nationale". Ouais, rien que ça.