[VF] Sorties Comics d'octobre 2025

Jed MacKay, Eve Ewing, Ryan Stegman, Carmen Carnero…
La ville de Merle fait appel aux X-Men pour retrouver Piper Cobb. X-Force doit déjouer les machinations de la Solution, tandis que les Aberrations s’aventurent là où ils ne devraient pas. Gambit reçoit la visite du dragon Sadurang. Les mutants de New York affrontent quant à eux un Mojo plus puissant que jamais, et Archangel se résout à réintégrer Havok au sein de Facteur-X.
(Contient les épisodes US X-Factor (2024) 9, X-Force (2024) 10, X-Men (2024) 14, Uncanny X-Men (2024) 13, Exceptional X-Men (2024) 8 et NYX (2024) 10, inédits)
Gail Simone, Stephanie Phillips, Martin Coccolo, German Peralta…
Wolverine affronte Romulus, dont les os sont recouverts d’un métal divin indestructible. Gambit est rattrapé par son passé. Magie rencontre le chef des démons et peine à maîtriser sa part d’ombre. Cable embarque pour une dangereuse mission à travers le temps afin de sauver Avery Ryder. Et d'autres aventures !
(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 12, Magik (2024) 3, Weapon X-Men (2025) 2, Cable: Love and Chrome (2024) 1, Wolverine (2024) 8 et Phoenix (2024) 10, inédits)
Joe Kelly, Jed Mackay, Ed McGuinness, Farid Karami…
L’affrontement entre Spider-Man et les descendants de Cyttorak se poursuit. Mais le Tisseur est en si fâcheuse posture que seul un miracle pourrait le sortir de ce mauvais pas. L’intervention des X-Men permettra-t-elle de changer la donne ? De leur côté, les Avengers se livrent à un exercice de braquage cosmique, tandis que Thor se retrouve face à… son fils !
(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2022) 68-70 et 68.DEATHS, Avengers (2023) 22-24 et Immortal Thor (2023) 18, inédits)
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Stefano Caselli, Juan Frigeri…
Nick Fury présente au Conseil du Créateur de nouvelles inventions afin de maintenir leur emprise sur le monde… mais peut-être a-t-il un autre plan en tête ? Peter Parker et Harry Osborn sont traqués par Kraven dans le territoire de l'Homme Taupe. Mei se confronte aux Enfants de l'Atome. Moon Knight propose un duel avec T'Challa. Et les Ultimates reçoivent la visite des Gardiens de la Galaxie.
(Contient les épisodes US Ultimates (2024) 8, Ultimate Spider-Man (2024) 13, Ultimate X-Men (2024) 11-12, Ultimate Black Panther (2024) 11-12 et Ultimate Universe: One Year In (2024) 1, inédits)
Joe Kelly, Jed Mackay, Ed McGuinness, Farid Karami…
Jonathan Hickman, Deniz Camp, Stefano Caselli, Juan Frigeri…
Tim Seeley, Zulema Scotto Lavina
Au cours d’un combat opposant les X-Men à une Sentinelle venue du futur, Malicia se sacrifie en franchissant le Seuil du péril. Elle est alors téléportée en Terre Sauvage. Enfin libérée de la personnalité de Carol Danvers, la jeune mutante réapprend à vivre… ou plutôt à survivre.
(Contient les épisodes US Rogue: The Savage Land (2023) 1-5, inédits)
Brian Michael Bendis, John Romita Jr, Chris Bachalo…
Après la chute de Norman Osborn, le président des États-Unis confie à Steve Rogers la mission de reformer les Avengers. Mais qu’il s’agisse d’un périple dans le futur, de la trahison d’un ancien membre ou d’un conflit avec les X-Men, les épreuves vont se succéder pour cette nouvelle équipe.
(Contient les épisodes US Avengers (2010) 1-34, 12.1, 24.1, New Avengers Annual (2011) 1 et Avengers Annual (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : AGE OF HEROES 1-4)
Jeph Loeb, Tim Sale
À la suite du décès de Karen Page, Matt Murdock se remémore ses débuts en tant que Daredevil… Alors jeune étudiant en droit, il compense sa cécité par des sens extrêmement aiguisés. Quand son père, un boxeur sur le retour, est abattu par des gangsters, Matt décide de le venger.
(Contient les épisodes Daredevil: Yellow (2004) 1-6, précédemment publiés dans DAREDEVIL : JAUNE ÉDITION PRESTIGE)
Jed MacKay, Eve Ewing, Ryan Stegman, Carmen Carnero…
Gail Simone, Stephanie Phillips, Martin Coccolo, German Peralta…
Alors qu'AVATAR 3 sort au cinéma en décembre, cet album propose une préquelle au premier film de James Cameron. Une belle occasion d'approfondir les événements non dits des films.
Des années après l'avènement du programme Avatar sur Pandora, la pression pour combler le fossé entre les humains et les Na'vi a atteint son paroxysme. Le Dr Grace Augustine réalise que la meilleure façon d'apaiser les tensions est d'apprendre les uns des autres. Elle entame des négociations pour ouvrir une école pour les enfants Na'vi du clan Omatikaya, afin de parvenir à une paix durable.
Brian Michael Bendis, John Romita Jr, Chris Bachalo…
Des tout premiers croquis des Tortues Ninja par Kevin Eastman et Peter Laird, en passant par les couvertures des dernières rééditions anniversaires, remontez en images aux origines d’un monument de l’histoire des comics. Cet album reprend l’ensemble des couvertures de la série originelle d’Eastman et Laird, leurs travaux complémentaires réalisés en collaboration par la suite, ainsi que de nombreuses contributions des plus grands artistes de l’industrie.
Pour clôturer cette collection rétrospective, cet ouvrage est imprimé en couleur.
Ce septième (et dernier) tome a été spécialement conçu pour célébrer les quarante années d’existence des Tortues Ninja et permet de comprendre, images à l’appui, comment les Tortues sont passées de simples croquis sur un papier au statut d’icônes internationales de la bande dessinée.
Scénariste de BD, Michael Schmitz enquête sur l'homme emprisonné pour le monstrueux meurtre de deux adolescents, cinquante ans auparant. Mais pour Michael, le "tueur déviant" n'est pas seulement un sujet d'étude... c'est une obsession qui a changé le cours de son enfance et a défini sa propre identité. Et alors qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans l'histoire du déviant, un nouveau Père Noël tueur fait son apparition... et Milwaukee s'apprête à revivre le chapitre le plus sinistre de son histoire.
Contenu vo : The Deviant #5-9
Thom décide de s'installer, lui et sa famille, à l'autre bout du pays, laissant tout derrière eux... ou du moins, c'est ce qu'il croit. Alors qu'il traverse les Etats-Unis avec son fils Jamie, celui-ci continue d'affirmer voir un horrible monstre sortir du placard. Thom tente de le rassurer, l'assurant que le monstre ne les suivra pas. Mais certains secrets ne restent jamais enfermés, et le monstre ne semble pas en avoir fini avec Jamie.
Contenu vo : The Closet TP (#1-3)
John Constantine s'est encore joué de la mort, mais son cœur a cessé de battre et son corps se décompose. Recherché pour meurtre, il traverse les régions aux côtés de son ami Nat et de son fils Noah. Naturellement, John est le seul responsable. Mais il s'avère que Morpheus lui-même a besoin de son aide. Quelque chose de terrible a pris racine en Amérique et utilise les grains de sable qui s'écoulent de la poche du Maître des rêves pour imposer ses volontés. Si John peut y mettre un terme, il pourra peut-être transformer cette faveur en une chance de sauver leurs vies damnées, mais il aura besoin de l'aide de quelqu'un à qui il n'a pas parlé depuis des années. Quelqu'un avec qui il n'a pas toujours été très gentil. Quelqu'un... ou une... Chose ?
Contenu vo : Hellblazer : Dead in America #1-11
Batwoman, Red Robin, Spoiler, l'Orpheline et Gueule d'Argile... Voici les nouveaux justiciers que Batman a recrutés afin de protéger Gotham d'une menace totalement inédite. Pourront-ils s'accorder à temps avant que la cité maudite ne tombe entre les griffes d'une armée souterraine baptisée la Colonie ? D'autant plus que cette nouvelle affaire prend une tournure toute personnelle pour Batwoman.
Contenu vo : Contenu : Detective Comics #934 à 940 et #943 à 949.
VENDU UNIQUEMENT EN COFFRET. INCLUS : 1 poster, 1 ex-libris, Zorro de Sean Murphy avec une nouvelle couverture inédite. PRIX (Coffret + ouvrage + poster + Ex-libris) : 26,50€ Dans la ville mexicaine de La Vega, tout le monde honore la mémoire de Zorro qui, 180 ans auparavant, aurait signé le porche de l'église de son célèbre Z. Tout le monde, sauf les cartels. Ces derniers voient d'un mauvais oeil cette célébration populiste, symbole de révolution, au point d'assassiner l'acteur chargé de cet hommage. Vingt ans plus tard, ses deux enfants, Rosa et Diego, finissent par recroiser le chemin du cartel parricide et doivent se rendre à l'évidence, l'heure de la vengeance a sonné.
Contenu vo : ZORRO: MAN OF THE DEAD #1-4
L'inébranlable quête de justice de X-O MANOWAR le conduit au cÅ?ur de l'empire galactique Novus Romanus, pour éliminer l'empereur Ursus Nox et mettre un terme à son joug sur les peuples de la galaxie. Mais au milieu du chaos, Shanhara, l'armure consciente, devient silencieuse. Accompagné de Thyra, guerrière déserteuse de l'empire, Aric plonge-t-il vers son ultime victoire, ou vers le plus pervers des pièges ? Après X-O Manowar : Invaincu, Becky Cloonan (Somna) et William M. Conrad (Wonder Woman) concluent le voyage d'Aric au cÅ?ur des héritiers galactique de l'empire romain, dans ce récit de SF teinté de peplum !
Peter David, Mike Deodato Jr, Adam Kubert
En 1997, Hulk est confronté à la disparition des Avengers et à l'arrivée de leurs "héritiers", les Thunderbolts. Il doit par ailleurs trouver un sens à sa vie sans Bruce Banner, son alter ego. Ces épisodes, toujours signés Peter David, sont illustrés par Mike Deodato Jr et Adam Kubert.
(Contient les épisodes US Incredible Hulk (1962) 449-454 et -1, Incredible Hulk '97 (1997) 1 et Incredible Hulk: Hercules Unleashed (1996) 1, précédemment publiés dans MARVEL 14, MARVEL HEROES 2, HULK 38-40, MARVEL OMNIBUS : HEROES REBORN et inédits)
Jim Starlin, Tom DeFalco, Ron Lim, Angel Medina…
Le Magus, la part sombre d'Adam Warlock, est de retour et il veut le pouvoir ultime. Peut-il accomplir ce que même Thanos n'a pas su faire ? Le Docteur Strange et Galactus cherchent des réponses, Thanos se joint aux Gardiens de l'Infini, les Avengers et les X-Men viennent prêter main forte et c'est bientôt tout l'univers Marvel qui se mobilise face à la terrible menace !
(Contient les épisodes US Infinity War (1992) 1-6, Fantastic Four (1961) 366-370, Spider-Man (1990) 24, Captain America (1954) 408, Deathlok (1991) 16, Daredevil (1964) 310, Warlock and the Infinity Watch (1992) 7-10, Doctor Strange Sorcerer Supreme (1988) 42-47, Silver Surfer (1987) 67-69, Wonder Man (1991) 12-15, Alpha Flight (1983) 109-112, Silver Sable & The Wild Pack (1992) 4-5, Guardians of the Galaxy (1990) 27-29, Quasar (1989) 37-40, New Warriors (1990) 27, Marc Spector: Moon Knight (1989) 41-44, Nomad (1992) 7, Marvel Comics Presents (1988) 108-112 et Sleepwalker (1991) 17-18, précédemment publiés dans GRAPHIC NOVEL : LA GUERRE DE L'INFINI, WARLOCK & THE INFINITY WATCH : L'INTÉGRALE 1992, LES GARDIENS DE LA GALAXIE : L'INTÉGRALE 1992, Nova 188-192 et inédits)
Dans une dimension parallèle, un virus transforme les super-héros en créatures agressives et affamées de chair humaine. Très vite, la Terre devient un champ de ruines où les zombies règnent en maîtres et où seuls les plus forts survivent.
(Contient les épisodes US Marvel Zombies: Dead Days (2007) 1, Ultimate Fantastic Four (2004) 21-23, Marvel Zombies Return (2009) 5 et Marvel Zombies Halloween (2012) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : MARVEL ZOMBIES, MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE FANTASTIC FOUR 1 et MARVEL SELECT : MARVEL ZOMBIES 4)
Mike Friedrich, Bill Mantlo, Herb Trimpe, John Byrne…
Entre 1972 et 1979, le héros connaît plusieurs métamorphoses. Il change même d’alter ego, passant de Hank Pym à Bill Foster, puis à Scott Lang. Ils apparaît dans plusieurs séries différentes, dont Marvel Feature et Black Goliath, sur lesquelles interviennent des auteurs variés comme Mike Friedrich et John Byrne.
(Contient les épisodes US Iron Man (1968) 44, Marvel Feature (1971) 4-10, Luke Cage: Power Man (1974) 24-25, Black Goliath (1976) 1-5, Marvel Feature (1971) 4-10, Champions (1975) 11-13 et Marvel Premiere (1972) 47-48, précédemment publiés dans IRON MAN : L'INTÉGRALE 1973, LUKE CAGE : L'INTÉGRALE 1974-1975, MARVEL OMNIBUS : MARVEL UNIVERSE PAR JOHN BYRNE, MARVEL-VERSE : ANT-MAN ET LA GUÊPE, Etranges Aventures 57, 59, 60, Strange Spécial Origines 187 et Eclipso 61-63)
Dans les années 1990, Black Widow apparaît principalement dans deux romans graphiques, Abattoir et Death Duty, aux côtés de Daredevil et Nick Fury. En 1998, Scott Lobdell fait d’elle la protagoniste d’une saga en trois chapitres dessinée par Randy Green.
(Contient les épisodes US Daredevil/Black Widow: Abattoir (1993), Marvel Comics Presents (1988) 135, Daredevil Annual (1967) 10, Fury/Black Widow: Death Duty (1995) et Journey Into Mystery (1996) 517-519, précédemment publiés dans MARVEL EPIC : DAREDEVIL - DÉCHÉANCE et inédits)
David Hine, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico
New York, 1933. Politique, police, entreprises, la corruption règne à tous les étages, sous la houlette du plus redoutable des parrains du crime, le Bouffon. Mais voilà que le jeune Peter Parker acquiert des pouvoirs qui vont lui donner les moyens de faire face au crime, et peut-être de venger la mort de son oncle Ben.
(Contient les épisodes US Spider-Man Noir (2009) 1-4, Spider-Man Noir: Eyes Without a Face (2010) 1-4, Edge of Spider-Verse (2014) 1, Spider-Verse Team-Up (2015) 1 (II) Spider-Geddon: Spider-Man Noir Video Comic (2018), Spider-Man: Noir (2020) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : SPIDER-MAN NOIR, MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN NOIR, MARVEL-VERSE : SPIDER-MAN, LES ICONES DE MARVEL 2 et 100% MARVEL : SPIDER-MAN NOIR)
Barry Windsor-Smith
Comment Logan est-il devenu Wolverine, l’un des X-Men les plus redoutables au monde ? Et comment a-t-il obtenu son squelette et ses griffes d’adamantium ? Par ailleurs, quel est ce mystérieux projet Arme X auquel le mutant a été contraint de participer ? Retrouvez également la saga Lifedeath et les autres histoires mutantes signées par Barry Windsor-Smith.
(Contient les épisodes US Marvel Comics Presents (1988) 72-83 (I) et 84, Wolverine (1988) 166 (partiel), X-Men (1963) 53 (I), 186, 198, 205, 214 et Excalibur (1988) 27, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : WOLVERINE – L'ARME X, MARVEL MUST-HAVE, X-MEN – LIFEDEATH, X-MEN : L'INTÉGRALE 1984 et EXCALIBUR : L'INTÉGRALE 1990)
Brian Michael Bendis, Olivier Coipel
Les héros les plus puissants de la Terre partent à la recherche de la Sorcière Rouge, plus instable que jamais. Ils la retrouvent chez son père, Magnéto, qui refuse de la leur livrer. Wanda Maximoff remodèle alors la réalité en créant un univers dans lequel les mutants dominent le monde, sous le règne de la Maison M. Mais seul Wolverine semble réaliser que quelque chose a changé…
(Contient les épisodes US House of M (2005) 1-8, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : HOUSE OF M)
Jonathan Hickman, Pepe Larraz, R.B. Silva
Bienvenue sur l’île-nation de Krakoa ! Ici, tous les mutants sont les bienvenus. Sous la direction du Professeur Xavier et de ses alliés (dont Magnéto !), diverses équipes de X-Men s’occupent du rapatriement des mutants en danger. Il faut faire vite, car l’humanité n’a pas l’intention de laisser les Enfants de l’Atome s’en tirer à si bon compte…
(Contient les épisodes US House of X (2019) 1-6 et Powers of X (2019) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : HOUSE OF X / POWERS OF X)
Jim Starlin, Tom DeFalco, Ron Lim, Angel Medina…
Evan Narcisse, Greg Pak, Eder Messias
Alors que les héros de la communauté afro-américaine célèbrent l’anniversaire d’Isaiah Bradley, Sam Wilson, qui incarne Captain America, apprend l’existence d’Eaglestar, une corporation techno-industrielle qui offre l’asile et des terres arables aux minorités sur ses plateformes volantes.
(Contient les épisodes US Sam Wilson: Captain America (2025) 1-5, inédits)
Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Sr
Le pauvre Peter Parker n'a pas le temps de souffler, tant les ennemis de Spider-Man sont nombreux ! Le Docteur Octopus, Kraven le Chasseur, le Rhino en ont après lui, ainsi que le terrible Bouffon Vert… est-ce le vilain qui parviendra à démasquer le super-héros ?
(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 32-43 et Annual 3 (I), nouvelle édition)
Hellboy est arrivé sur Terre au cours de la Seconde Guerre Mondiale. En 1944, les américains fondent le BPRD, le Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal.
On sait que le Professeur Trevor Broom Bruttenholm a recueilli Hellboy et est devenu son père adoptif, mais il a connu de nombreuses aventures sur le terrain entre 1946 et 1948. Ce sont ces premières aventures que l'on retrouve compilées dans cette intégrale des Orgines du BPRD.
Lorsque le maléfique Darkseid envahit Green Hills à la recherche du pouvoir ultime, Sonic et ses amis se trouvent dos au mur... Heureusement pour eux, la Ligue de Justice est en mesure d'intervenir et de leur prêter main forte ! Mais pour espérer vaincre le tyran, il leur faudra combiner leurs pouvoirs et former une nouvelle Ligue hors-du-commun.
La fusion de deux univers adorés des fans : DC et Sonic ! Une rencontre dynamique et colorée pour la rentrée !
Contenu vo : DC x Sonic the Hedgehog #1-5
Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre de Frankenstein ?
Contenu vo : Frankenstein #1-4
Il ignore encore pourquoi, mais la tête d'Hal Jordan est mise à prix. Tandis qu'il devient la proie des chasseurs de primes de la galaxie tout entière, il retrouve une vieille connaissance qui ne lui laissera pas le temps de souffler : Star Sapphire. De son côté, Sinestro, autrefois mentor et ami d'Hal Jordan, est aujourd'hui à la tête de son propre Corps Stellaire et compte bien installer son règne de terreur à travers l'univers.
Contenu vo : Green Lantern #14-25, Green Lantern Corps #14-18 et Sinestro Corps Special #1 (Publié en France dans GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN Intégrale 2)
Après deux années sur l'Homme d'Acier à mettre en place l'ensemble des nouveaux grands éléments de la mythologie moderne de Superman, John BYRNE quitte l'Homme d'Acier, laissant les manettes à Jerry ORDWAY et Roger STERN. Deux auteurs confirmés, qui débutent 1989 avec les premiers épisodes de la saga « Exile » qui compte parmi les arcs scénaristiques les plus marquants sur le personnage. Une saga considérée par beaucoup comme un classique, annonçant l'arrivée d'une nouvelle grande période pour Superman : l'arrivée de George PEREZ (NEW TEEN TITANS, CRISIS ON INFINITE EARTHS) !
Contenu vo : Superman #25-31, Adventures of Superman #448-454 et Swamp Thing #79
Carl Potts, Jim Lee
Alors qu’il se recueille à Central Park où la pègre a assassiné sa famille, Frank Castle croise la route d’une épouse de mafieux en fuite avec son nourrisson. Cet événement imprévu pousse le Punisher à protéger les fugitifs tandis que ses souvenirs douloureux refont surface…
(Contient les épisodes US Punisher War Journal (1988) 1-19 et Punisher Annual (1988) 2 (III), précédemment publiés dans MARVEL GOLD : PUNISHER – JOURNAL DE GUERRE, PUNISHER : L'INTÉGRALE 1988-1989 et inédits)
Zeb Wells, Joe Kelly, John Romita Jr, Terry Dodson…
Que s’est-il passé, il y a de cela un an et demi, pour que Peter Parker et Mary Jane Watson se séparent ? Comment Spider-Man s’est-il retrouvé plus isolé que jamais, loin de ses proches, avec comme seul allié Norman Osborn ? Lorsqu’une menace du passé ressurgit brutalement dans son quotidien, Peter apprend de la plus dure des façons ce qu’il en coûte d’être un super-héros…
(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2022) 19-26 et Annual 2023, et Fallen Friend (2023) 1, précédemment publiés dans MARVEL COMICS 23-24 et MARVEL COMICS (II) 5, 8)
Les temps sont parfois durs pour les X-Men mais ça ne les empêche pas de souffler de temps en temps, et quoi de mieux pour ça que l'esprit de Noël ! Que fait Magnéto pour Hanoukah ? Comment s'est passé le premier Noël de Malicia et Gambit en tant que couple marié ? Voici les réponses à toutes les questions que vous ne vous étiez (sans doute) jamais posées !
(Contient les épisodes US The Merry X-Men Holiday Special (2019) 1, précédemment publiés dans X-MEN (FRESH START) 7)
Bill Mantlo, Pat Broderick, Gil Kane…
Les origines du Microvers sont dévoilées alors que les Micronautes partent à la recherche de trois clés qui permettront d’empêcher l’avènement d’une période sombre. S’ils veulent mener à bien leur mission et garder une longueur d’avance sur le terrible roi fou Argon, ils auront néanmoins besoin d’aide.
(Contient les épisodes US The Micronauts (1979) 30-54 et Marvel Preview (1975) 4 (III) et 7 (V), inédits)
Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon
L’ancien bras droit de Thanos, Corvus Glaive, a enlevé la jeune sœur de Thor, Laussa, pour l’emmener dans une contrée inhabitée depuis des millénaires. Le dieu du Tonnerre apprend qu’il y a bien longtemps sur ces mêmes terres, son grand-père Bor et Thanos se sont affrontés pour la possession d’une arme puissante.
(Contient les épisodes US Thanos: Death Notes (2022) 1, Thor (2020) 29-35 et Thor Annual (2023) 1 (II), précédemment publiés dans MARVEL COMICS 17, 20-24)
Benjamin Percy, Victor Lavalle, Geoff Shaw, Cory Smith
Préparez-vous à un duel de choc : Logan vs Victor Creed ! Ces deux poids lourds de l’univers Marvel vont croiser les griffes alors que Krakoa s’effondre. Après avoir été emprisonné dans les entrailles de l’île-nation, Victor Creed est libre. Déterminé à se venger, il a rassemblé une armée de Dents de Sabre venus d’univers parallèles.
(Contient les épisodes US Wolverine (2020) 41-50, précédemment publiés dans FALL OF THE HOUSE OF X 1-2, 4-8)
Dans ce premier roman graphique, Ari Richter entremêle avec délicatesse et humour surréaliste le lourd héritage de son histoire familiale et son éveil à la montée contemporaine de l'autoritarisme et la persistance de l'antisémitisme aux États-Unis.
Raconté du point de vue de quatre générations de la famille de l'auteur, de l'Allemagne d'avant-guerre à l'Amérique de post-Trump, Plus jamais je ne visiterai Auschwitz est à la fois une célébration de la résilience culturelle juive et un avertissement sur la fragilité de la démocratie face aux forces séduisantes de l'autoritarisme.
MIKE MIGNOLA EST DE RETOUR ! Il se renouvelle magistralement avec ce nouvel opus TRÈS attendu au titre intrigant ! Cette anthologie regroupe sept contes fantastiques et folkloriques, entièrement réalisés par le papa de HELLBOY !
Ces histoires étranges et charmantes sont toujours pleines de fantaisie. Il y est question du coeur battant d'un sorcier mort, d'une fille pirate qui conclut un pacte avec le diable ou d'un jeune garçon qui remporte un trophée au cours d'un jeu où il côtoie des morts-vivants. Le parfait point d'entrée pour les fans de Hellboy, et aussi pour les nouveaux lecteurs qui découvriront le talent de Mike Mignola.
MIKE MIGNOLA EST DE RETOUR ! Il se renouvelle magistralementavec ce nouvel opus. Cette anthologie regroupe sept contes fantastiques et folkloriques, entièrement réalisés par le papa de Hellboy, magnifiquement présentés ici en N&B.
Ces histoires étranges et charmantes sont toujours pleines de fantaisie. Il y est question du coeur battant d'un sorcier mort, d'une fille pirate qui conclut un pacte avec le diable ou d'un jeune garçon qui remporte un trophée au cours d'un jeu où il côtoie des morts-vivants. Le parfait point d'entrée pour les fans de Hellboy, et aussi pour les nouveaux lecteurs qui découvriront le talent de Mike Mignola.
Bill Mantlo, Pat Broderick, Gil Kane…
Le Cloud a implosé, et avec lui tous les secrets les plus précieux de l'humanité, des trafics les plus illicites aux photos de voyage du citoyen lambda, se sont retrouvés à la portée de tous. Désormais, nous évoluons masqués, seul moyen de protéger ce qu'il reste de notre intimité. Bienvenue dans une société post-Internet. Vendu avec un fourreau pour le ranger au format BD dans sa bibliothèque !
Contenu vo : The Private Eye TPB
Val a quarante ans. Fan de soap-opéras et de films pornographiques, elle se rend au cinéma. Là, elle est sauvagement abattue de plusieurs balles dans le corps. Val se retrouve alors bloquée dans un état spectral, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle découvre bien vite qu'elle peut hanter le monde des vivants avant de décider de partir vers le monde d'après. En tant que fantôme, elle ne peut entrer en contact avec les vivants, mais il est une chose qu'elle peut faire à volonté : observer.
Contenu vo : Spectators HC
Dans un futur proche, les États-Unis envahissent le Canada, dernière grande réserve d'eau naturelle. Face à l'adversaire, la résistance canadienne s'organise. Mais que faire lorsque votre agresseur possède une avance technologique qui renvoie vos lignes de défense à l'âge de pierre ? Engager une lutte sans pitié pour la liberté et être prêt à tous les sacrifices, même les plus abjectes, pour voir votre cause triompher.
Contenu vo : We Stand on Guard Deluxe Hardcover
Dracula s'empare du Necronomicon pour plonger New York dans les ténèbres. Mais Ash n'a pas dit son dernier mot, et il s'allie avec la fille de ce dernier, Eva, et le monstre de Frankenstein pour affronter le comte Dracula et son armée de vampires, de loups-garous et de momies. Ce dernier tome de la première série Army of Darkness, qui sert de prologue à l'album "Ash VS. Marvel Zombies", se termine sur le double épisode "la mort d'Ash" ! Tout un programme !
L'Empereur Palpatine envoie un espion sur une planète lointaine afin de mettre la détermination de la princesse Leia à l'épreuve. Boba Fett doit quant à lui accomplir une mission quasi impossible, tandis que le défi qui attend Luke Skywalker s'avère tout aussi ardu. De son côté, Dark Vador impose de force sa volonté aux reptiloïdes Tiss'sharl.
(Contient les épisodes US Star Wars: River of Chaos (1995) 1-4, Star Wars: Empire (2002) 28-40 et Star Wars 3-D (1987) 1-3, précédemment publiés dans Star Wars : La Saga en BD 21, 29-32, Star Wars: Rébellion 2-3 et Star Wars – Classic 4-6)
Rodney Barnes, Steve Cummings, Georges Jeanty
Des rumeurs se répandent sur le retour du Grand Amiral Thrawn, bien qu’il soit présumé mort. Ashoka devra prendre Sabine Wren comme apprentie si elle veut avoir une chance d’y voir clair, et peut-être même de trouver leur camarade disparu, Ezra Bridger !
(Contient les épisodes US Ahsoka Season One (2024) 1-8, inédits)
Daniel José Older, Caio Felipe, Harvey Talibao
Dans la Zone d'Occlusion, la planète Valo échappe à la domination des Nihil grâce à une ruse du Padawan Gavi et de ses Crânes Écarlates. Mais l'arrivée d'un effroyable commandant nihil contraint Gavi à envoyer un signal de détresse !
(Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures (2023) 11-13 et Star Wars: The High Republic Adventures – The Wedding Spectacular, inédits)
Dan Watters, Kieran McKeown…
Un corpo netrunner devenu cyberpsycho prend le contrôle d’un bâtiment entier et fait des dizaines de victimes : une nouvelle mission pour l’escouade SPAR Delta. Cette fois, la situation tourne au cauchemar, et l’équipe reçoit un nouveau chef, au goût prononcé pour la violence.
(Contient l'épisodes US Cyberpunk 2077: Psycho Squad GN, inédit)
Mark Millar, Juanan Ramirez
Depuis votre transformation en créature de la nuit, vous êtes plus rapide, plus fort et meilleur dans tous les domaines. Vous devenez si populaire à l’école que vos amis veulent aussi se faire mordre. Mais que se passe-t-il quand les brutes deviennent elles aussi des vampires ?
(Contient les épisodes US Night Club 2 (2024) 1-6, inédits)
Michael Fleischer, John Miesegaes
En 1980 et 1981, Michael Fleisher continue d’orchestrer les aventures de Ghost Rider accompagné du dessinateur Don Perlin. Un épisode de son cycle se distingue tout particulièrement. On y voit le héros démoniaque affronter un autre personnage surnaturel de l’univers Marvel : le Loup-Garou !
(Contient les épisodes US Ghost Rider (1973) 51-62, précédemment publiés dans Le Motard Fantôme 3-7)
Cecil Castellucci, Lucas Marangon
Plongez dans une aventure inédite consacrée à Obi-Wan Kenobi et découvrez un récit complet dédié à l’un des personnages les plus emblématiques de la saga !
(Contient l'épisodes US Star Wars : Hyperspace Stories : Obi-Wan, inédit)
Josh Hicks, Taylor Esposito
Riley est un fermier tranquille, peu porté sur l’aventure, menant une vie paisible dans un petit hameau. Mais tout bascule le jour où la redoutable Province de la Perfection Semblable envahit la région et réduit tout en cendres.
(Contient l'épisode US Minecraft : Out of Order GN, inédit)
Jason Loo, Adam Gorham, Sergio Davila
À la pleine lune… les loups-garous tuent ! Jack Russell essaie de vivre une vie normale, mais au lendemain de BLOOD HUNT, sa vie est bouleversée d'une façon qu'il ne pouvait imaginer. De nouveaux ennemis, plus sanguinaires que jamais, en ont après lui et l'antihéros ne sait plus à qui il peut faire confiance. Peut-être Moon Knight ?
(Contient les épisodes US Werewolf by Night (2024) 1-10, Werewolf by Night: Blood Hunt (2024) 1 et Werewolf by Night: Blood Moon Rise (2025) 1, inédits)
Benjamin Percy, Raffaele Ienco
Le démon Bagra-Ghul a récemment pris possession de Wolverine pour en faire le chasseur de mutants ultime : Hellverine. In extremis, Ghost Rider réussit à exorciser Logan en enfermant son sinistre invité dans un monolithe. Mais la créature s’extrait de sa prison de pierre et ressuscite Akihiro, le fils du Mutant Griffu assassiné et démembré par Dents de Sabre !
(Contient les épisodes US Hellverine (2024 (II)) 1-5, inédits)
Cet ouvrage est sans doute le tout dernier ouvrage impliquant de la BD par ALAN MOORE ! Il est co-écrit par Steve Moore (son mentor) et illustré notamment par Kevin O'Neill, Rick Veitch ou encore Melinda Gebbie. Un thème, sa passion : la Magie !
Cet ouvrage est exceptionnel. Il fut tout d'abord annoncé en 2007, mais le projet a connu plusieurs coups d'arrêts, à commencer par le décès de Steve Moore (en 2014) puis la disparition de Kevin O'Neill (en 2022). Alan Moore avait annoncé sa retraite de la BD juste après la publication du dernier opus de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires (en 2019), afin de se consacrer entièrement à la fiction en prose.
Un incroyable univers cyberpunk voit le jour avec cette nouvelle série, créée par Todd McFarlane, écrite par Erica Schultz (Moon Knight: Black, White & Blood) et dessinée par Zé Carlos (Captain America, Strange Academy).
2107 - Un futur ravagé par la guerre où des soldats transformés en cyborgs mènent des combats aussi violents qu'inutiles. Peter Cairn est un ex-soldat, amputé des deux jambes. Il dispose cependant de pouvoirs inimaginables grâces aux nanites (des nano-robots) qui activent ses prothèses de jambes. Des nanites d'un genre un peu nouveau, puisqu'ils sont mus par des pouvoirs qui empruntent autant à la magie qu'à la science...
Alors que la Ligue de Justice s'est reformée, plus grande et plus forte que jamais, une nouvelle organisation maléfique, Inferno, se révèle pour dominer la Terre. Leurs attaques répétées mettent les héros en difficulté, témoignant d'une connaissance avancée de leurs adversaires et de leurs secrets... D'autant plus qu'un traître se cache parmi les rangs de la Ligue ! L'affrontement prend une toute autre ampleur quand les membres d'Inferno attaquent simultanément la Ligue dans le présent et dans le passé.
Contenu vo : BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST #38-39, JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #6-8, et BATMAN / SUPERMAN: WORLD'S FINEST 2025 ANNUAL #1
De grands changements à Supercorp signifient l'ascension de Mercy Graves en tant que nouvelle P.-D.G. ! La confidente de Lex prend désormais les commandes et se rebelle contre son super-patron... mais qu'est-ce que l'homme d'acier a à dire à ce sujet ? De plus, Superwoman et la Ligue des Justiciers conçoivent un plan pour mettre Doomsday sous clé pour toujours... mais cela nécessitera un marché d'armes risqué avec une espèce extraterrestre.
Contenu vo : Superman #24-27 + Summer of Superman #1
2873. À Neo Novena, l’inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu’un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l’étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu’il n’est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement… il ne se souvient de rien !
Contenu vo : The One Hand #1-5 + The Six Fingers #1-5
Découvrez l’univers sombre et envoûtant de GRIM avec ce fourreau exclusif regroupant les tomes 1, 2 et 3 de la série. Entre faucheuses modernes, mystères surnaturels et suspense haletant, cette trilogie vous plonge dans une aventure graphique intense au style visuel percutant.
Présentés dans un fourreau rigide, les trois albums réunis forment une édition collector idéale pour les fans de comics fantastiques et d’ambiance dark. Parfait pour compléter votre bibliothèque ou offrir à un amateur de récits stylisés et puissants.
Eddie Brock connaît plutôt bien les symbiotes : il a été Venom, Anti-Venom, et même le redoutable Roi en Noir. Mais après les événements de VENOM WAR, il fusionne avec l'un des symbiotes les plus dangereux de tous : Carnage. Sera-t-il capable de dompter la soif de sang de cette créature ou sombrera-t-il à son tour dans la folie meurtrière ?Une nouvelle ère s'ouvre pour Eddie Brock, alors que Venom a changé d'hôte ! Charles Soule (Dark Vador) et Jesús Saiz (Punisher, Captain America) forment un duo de choc.
Blade est né dans des conditions horribles. Fils d'une prostituée attaquée par le vampire Deacon Frost au moment de son accouchement, il possède les capacités des vampires, mais jure de les traquer, d'autant qu'il peut évoluer le jour, contrairement à ses ennemis. Sa première cible ? Le seigneur des vampires, Dracula, évidemment ! Cette nouvelle série d'INTÉGRALES est consacrée au plus célèbre chasseur de vampires de l'univers Marvel, qui a inauguré l'ère des films Marvel en 1998. En attendant la nouvelle adaptation avec Mahershala Ali dans le rôle-titre, Blade a joué un rôle important dans BLOOD HUNT. Avec la sortie de sa nouvelle mini-série en 100% MARVEL ce mois-ci, c'est l'occasion idéale de lui offrir sa propre série d'INTÉGRALES, avec ces épisodes tirés pour la plupart de la série Tomb of Dracula !
La toute première école pour jeunes sorciers de l'univers Marvel ouvre ses portes ! Sous la direction du Docteur Strange, une nouvelle génération de héros apprend à maîtriser la magie auprès de figures emblématiques comme le Docteur Vaudou, la Sorcière Rouge ou encore Magie. Mais les ennuis pourraient bien frapper cette première promo plus vite que prévu... Alors que les élèves de la Strange Academy sont désormais sous la tutelle du Docteur Fatalis dans LE RÈGNE DE FATALIS, retour sur cette série aussi fun qu'attachante, avec une édition prestigieuse façon grimoire. Une belle occasion de redécouvrir la saga et les planches somptueuses d'Humberto Ramos (Amazing Spider-Man).
Nouveau costume, nouvelles galères ! Devenu un vampire, Spider-Man part pour le Wakanda, bien décidé à affronter la Panthère Noire pour tenter de sauver son âme. Mais pendant qu'il lutte en Afrique, un nouveau Tisseur fait son apparition dans les rues de New York... Et comme si ça ne suffisait pas, Deadpool entre en scène. Préparez-vous à l'inattendu ! La sortie de Beyond the Spider-Verse, troisième film consacré à Miles Morales, est prévue pour le 2 juin 2027 ! En attendant, c'est dans les comics (et seulement là) que les fans pourront suivre les aventures toujours plus intenses de ce Spider-Man pas comme les autres.
Au lendemain de la Guerre d'Annihilation, une galaxie meurtrie peine à panser ses plaies. Richard Rider, dernier survivant du Nova Corps, est désormais le dernier rempart du cosmos face à la menace d'Ultron. Mais lorsque les Phalanx se lancent eux aussi à la conquête de l'espace, Star-Lord rassemble une équipe aussi improbable que déterminée pour défendre ce qui reste de l'univers... En plus de la célèbre saga Annihilation Conquest, qui présente pour la première fois la version des Gardiens de la Galaxie popularisée par les films de James Gunn, cet album OMNIBUS propose aussi les douze premiers numéros de la série Nova, qui fait le lien entre Annihilation et Annihilation Conquest.
Au cours de l'événement BLOOD HUNT, Blade a été possédé par Varnaë, le tout premier vampire, et a dû prendre part à la conquête du monde orchestrée par ses pires ennemis. Autant dire que le Diurne a le moral dans les chaussettes... Juste à ce moment, un nouvel adversaire fait son apparition : un héritier de la légendaire famille Van Helsing ! Bryan Edward Hill, le scénariste d'Ultimate Black Panther, s'empare du plus célèbre chasseur de vampires de l'univers Marvel. Aux côtés du dessinateur C.F. Villa (Avengers), il déchaîne une violence sans retenue contre les suceurs de sang, dans cette édition Red Band... À réserver à un public averti !
Si vous savez vous battre, rejoignez la Garde Mortelle dans son combat éternel contre la Ligue des Nécromanciens. Seul petit détail : il faut d'abord mourir pour intégrer l'équipe. Mais comme Clara, vous pourriez y voir une formidable occasion de vous faire des amis... ou de mettre la main sur des armes magiques capables de terrasser des abominations indicibles. Après Sunstone, Sunstone Mercy et Fine Print, découvrez une nouvelle série indé de Stjepan Sejic dans le catalogue Panini Comics. Moins axée sur le côté sexy, Death Vigil met en avant tout le talent de l'auteur en matière de design, de construction d'univers et d'humour, au service d'un casting de personnages aussi drôles qu'attachants.
Ce thriller noir est un subtil mélange entre polar et SF cyberpunk, créé par Dustin Weaver, remarqué sur Star Wars et chez Marvel sur SHIELD. Il nous entraine dans une enquête palpitante qui est aussi une quête d'identité.
Le jour, la lieutenant Blank est une flic lancée sur les traces d'un terrible tueur en série, en 1949. Mais quand elle dort, Blank vit une vie différente, située deux cents ans dans le futur. Blank est-elle la prochaine sur la liste du tueur ? Ses rêves pourraient bien être la clé de l'affaire... Si seulement elle était capable de s'en souvenir. Le danger augmente et la tension monte à mesure qu'elle se rapproche de la vérité.
À sa mort, l'ancien escroc des années 1960, Mr. X-Ray, se retrouve sur Hyde Street, un lieu étrange où les âmes tourmentées sont confrontées à leurs crimes et malhonnêtetés passés. Il y croise Pranky, un jeune scout maléfique, le Dr Ego ou encore Miss Goodbody, tous oeuvrant pour le compte d'une entité mystérieuse appelée « le Comptable des péchés ». Pour quitter Hyde Street ils n'ont qu'une solution : collecter 10 000 âmes errantes. La fin justifie-t-elle les moyens ?
Contenu vo : Hyde Street #1-7 + Davour
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.
Contenu vo : Batman #161
Retrouvez l’intégralité de la série culte de Frank Miller avec ce coffret prestige regroupant les tomes 1 à 7 de Sin City. Un univers noir, brutal et stylisé, porté par un dessin en noir & blanc emblématique et des récits haletants mêlant crime, vengeance et personnages inoubliables.
Ce coffret rigide au design soigné rassemble les albums dans leur version intégrale, idéal pour découvrir ou redécouvrir cette œuvre majeure du roman graphique. Un indispensable pour tout amateur de polar graphique et de bande dessinée américaine.
RIEN NE SERA PLUS JAMAIS PAREIL... Après les événements qui ont bouleversé la réalité dans Shattered Grid, les Power Rangers doivent faire face aux retombées de leur guerre avec Lord Drakkon : nouveaux coéquipiers, nouveaux alliés mystérieux et nouvelles menaces terrifiantes... et Tommy doit prouver qu'il est digne du titre de Ranger blanc alors que la véritable origine de ce personnage populaire est révélée. Suite de la grande saga Mighty Morphin Power Rangers !
