Alan Ritchson (Smallville) veut bien faire partie du DCU mais pas en Aquaman

Vous avez baigné dans Smallville ? Il y en a un autre qui a baigné, littéralement. Alan Ritchson tenait le rôle d'Aquaman au sein de la série TV. Nous en reparlons aujourd'hui car il a été demandé à l'acteur s'il était motivé à l'idée de reprendre ce rôle au sein du DCU maintenant que Jason Momoa était passé sur Lobo.

Voici ce qu'il a répondu :

Non, je ne pourrai jamais lui prendre ça (en parlant de Jason Momoa). J'ai bien trop de respect. Clairement, je préfererais explorer de nouveaux horizons, et j'ai l'impression que c'est possible. Nous verrons bien.

Pour rappel, il y a quelques temps, il avait déclaré être fan de James Gunn et qu'il pensait avoir un futur au sein de DC.