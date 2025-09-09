  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Alan Ritchson (Smallville) veut bien faire partie du DCU mais pas en Aquaman

Alan Ritchson (Smallville) veut bien faire partie du DCU mais pas en Aquaman

09 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Alan Ritchson (Smallville) veut bien faire partie du DCU mais pas en Aquaman

Vous avez baigné dans Smallville ? Il y en a un autre qui a baigné, littéralement. Alan Ritchson tenait le rôle d'Aquaman au sein de la série TV. Nous en reparlons aujourd'hui car il a été demandé à l'acteur s'il était motivé à l'idée de reprendre ce rôle au sein du DCU maintenant que Jason Momoa était passé sur Lobo.

Voici ce qu'il a répondu :

Non, je ne pourrai jamais lui prendre ça (en parlant de Jason Momoa). J'ai bien trop de respect. Clairement, je préfererais explorer de nouveaux horizons, et j'ai l'impression que c'est possible. Nous verrons bien.

Pour rappel, il y a quelques temps, il avait déclaré être fan de James Gunn et qu'il pensait avoir un futur au sein de DC.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Urban Comics propose Gotham By Gaslight en noir et blanc pour le Batman Day 2025

Urban Comics propose Gotham By Gaslight en noir et blanc pour le Batman Day 2025

09 Septembre 2025

Avis aux collectionneurs et aux fans de bons plans !

Matt Fraction explique par quel moyen Alfred est présent dans Batman #1

Matt Fraction explique par quel moyen Alfred est présent dans Batman #1

09 Septembre 2025

Ou quand Batman rencontre Pinocchio

Un problème de couleur de peau pour Catwoman dans Absolute Batman

Un problème de couleur de peau pour Catwoman dans Absolute Batman

09 Septembre 2025

Noir ? Blanc ? Il faut choisir !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Smallville

Saison : 10
Créée par
  • Alfred Gough et Miles Millar
Synopsis
  • Octobre 1989. Une pluie de météorites s'abat sur Smallville, dans le Kansas, bouleversant la vie de tous ses habitants. Un couple de fermiers, les Kent, découvrent sur la route que la pluie de météorites accompagnait un vaisseau extra-terrestre, qui renferme un enfant de trois ans. Jonathan et Martha récupèrent alors ce jeune garçon venu du ciel et l'élèvent comme leur propre fils.

    Des années plus tard. Clark Kent tente de vivre une vie normale malgré d'extraordinaires pouvoirs qu'il essaye de dissimuler aux yeux de ses amis, Chloé, Pete, Lana et le mystérieux Lex Luthor. Après une scolarité agitée au Lycée de Smallville, il s'engage comme journaliste au Daily Planet en compagnie de Lois Lane.

    Clark devra faire d'énormes sacrifices au cours de son périple pour mettre ses pouvoirs au service du bien et devenir le héros acclamé de tous, Superman.

Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire