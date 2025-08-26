James Gunn était inquiet du futur de DC au cinéma mais est soulagé grâce à Superman

  1. Accueil
26 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
James Gunn s'exprime énormément sur le DCU ou sur Superman. Par contre, il est déjà plus rare que le co-président de DC Studios s'exprime sur ses impressions, son point de vue. Il y a peu, c'est pourtant un exercice auquel il s'est essayé. En effet, on lui a demandé comment il se sentait par rapport aux résultats de Superman, s'il se sentait soulagé.

Voici sa réponse :

C'est exactement ça, c'est juste un énorme sentiment de soulagement. C'est du soulagement, suivi très rapidement par l'excitation. Parce que Superman, d'une certaine manière, était la démonstration de faisabilité. C'était tellement, tellement difficile, de la même manière que les Gardiens de la Galaxie était tellement, tellement difficile. Une fois que vous êtes dedans, vous réalisez : "Oh, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui ne fonctionne pas, c'est là que nous pouvons aller avec cela". Cela signifie que nous avons maintenant la liberté de raconter ces autres histoires d'une manière vraiment excitante. Maintenant, je peux simplement être créatif et je n'ai plus à m'inquiéter de la vie et de la mort de la marque DC comme je l'étais il y a un mois et demi.

Bien sûr, ce n'est pas pour autant que le réalisateur va aborder tous les films du DCU qu'il dirige de la même manière :

Je me sens vraiment accueilli par le public. J'ai l'impression que le film a parlé aux gens, mais il a aussi parlé aux gens parce qu'il y avait une raison à son existence. Il y avait ce message de gentillesse qui parle à tout le monde. Ce qui ne veut pas dire non plus que chaque histoire que je vais raconter est un message de gentillesse ; cela signifie juste qu'il doit y avoir une raison pour que l'histoire soit racontée. On ne peut pas juste accumuler des choses parce que ce sont les personnages que les gens aimaient.

A voir comment le réalisateur va s'en sortir avec Supergirl.

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


