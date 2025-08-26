Colin Farrell s'exprime sur l'importance du rôle du Pingouin dans The Batman Part 2

Le projet The Batman part 2 avance enfin. Il est donc temps de voir qui sera de retour et, si retour il y a, quel sera le degré d'implication du personnage dans l'intrigue. Le premier à s'être manifesté pour ce petit jeu est Colin Farrell qui tient le rôle du Pingouin dans The Batman Part 2. Pour l'acteur, peu importe le degré d'implication de son personnage : il sera là. Voici ce qu'il a déclaré :

Je n'ai pas beaucoup de scènes, je ne crois pas, mais je serai là, pour quelque raison que ce soit. Matt Reeves est tellement brillant. Je ne sais pas encore quelle est l'histoire.

Visiblement, petit rôle ou grand rôle, Colin Farrell sera là, fidèle au poste.

Et puisque nous parlons des retours, notez qu'à l'inverse, une rumeur a pointé le bout de son nez il y a quelques jours. Une rumeur selon laquelle Zoë Kravitz ne serait pas de retour en Catwoman. Pour rentrer dans les détails, Kravitz était présente un event et les journalistes sur place auraient du pour mot d'ordre de ne poser aucune question sur la suite de The Batman à l'actrice du fait qu'elle ne serait pas présente et donc, qu'elle ne savait rien au sujet du film. Mais encore une fois, cette partie de la news est à placer du côté des rumeurs.