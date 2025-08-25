Selon Margot Robbie, le Pingouin était le méchant prévu pour Birds of Prey

C'est lors d'un entretien avec Entertainment Weekly que l'actrice Margot Robbie a annoncé la chose. Selon l'actrice qui joue Harley Quinn, il y avait un autre super-vilain de prévu à la place de Black Mask dans le film Birds of Prey. Un méchant bien connu des fans de Batman puisqu'il s'agit d'Oswald Cobblepot / le Pingouin. Voici ce qu'elle a déclaré à ce sujet :
La première version que Christina [Hodson] a fait pour Birds of Prey, le méchant était le Pingouin. Et ensuite [le réalisateur et scénariste] Matt Reeves a déclaré : "n'utilise pas le Pingouin. Je vais l'utiliser pour mon truc". Alors nous avons basculer sur Black Mask.
Pour rappel, Black Mask est interprété par Ewan McGregor dans le film.
Avis (0)Pas d'avis pour le moment.