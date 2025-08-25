Selon Margot Robbie, le Pingouin était le méchant prévu pour Birds of Prey

C'est lors d'un entretien avec Entertainment Weekly que l'actrice Margot Robbie a annoncé la chose. Selon l'actrice qui joue Harley Quinn, il y avait un autre super-vilain de prévu à la place de Black Mask dans le film Birds of Prey. Un méchant bien connu des fans de Batman puisqu'il s'agit d'Oswald Cobblepot / le Pingouin. Voici ce qu'elle a déclaré à ce sujet :

La première version que Christina [Hodson] a fait pour Birds of Prey, le méchant était le Pingouin. Et ensuite [le réalisateur et scénariste] Matt Reeves a déclaré : "n'utilise pas le Pingouin. Je vais l'utiliser pour mon truc". Alors nous avons basculer sur Black Mask.

Pour rappel, Black Mask est interprété par Ewan McGregor dans le film.