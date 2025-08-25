  1. Accueil
Selon Margot Robbie, le Pingouin était le méchant prévu pour Birds of Prey

25 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
C'est lors d'un entretien avec Entertainment Weekly que l'actrice Margot Robbie a annoncé la chose. Selon l'actrice qui joue Harley Quinn, il y avait un autre super-vilain de prévu à la place de Black Mask dans le film Birds of Prey. Un méchant bien connu des fans de Batman puisqu'il s'agit d'Oswald Cobblepot / le Pingouin. Voici ce qu'elle a déclaré à ce sujet :

La première version que Christina [Hodson] a fait pour Birds of Prey, le méchant était le Pingouin. Et ensuite [le réalisateur et scénariste] Matt Reeves a déclaré : "n'utilise pas le Pingouin. Je vais l'utiliser pour mon truc". Alors nous avons basculer sur Black Mask.

Pour rappel, Black Mask est interprété par Ewan McGregor dans le film.

Fiche Technique

Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn)

Sortie : 05 Février 2020
Réalisé par
  • Cathy Yan
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ? BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D'HARLEY QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne – d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable – et le plus narcissique – de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman…


Voir la Fiche

