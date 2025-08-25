  1. Accueil
  3. Margot Robbie s'exprime sur l'avenir de Harley Quinn au sein du DCU

25 Aout 2025 par Jeff 0
Il y a peu, nous avions fait le point sur la place de Margot Robbie en Harley Quinn au sein du DCU. A ce moment-là, nous avions écrit que Gunn avait déclaré que nous serions avertis en temps voulu.

Aujourd'hui, c'est la principale intéressée, Margot Robbie, qui a pris la parole à ce sujet. L'actrice confirme : elle n'a rien entendu de la part de James Gunn concernant un hypothétique retour. Sur ce point, il n'y a donc rien de nouveau. Par contre, l'actrice s'est également confiée concernant ses propres envies. Voici ce qu'elle a déclaré :

Il est impossible d'en avoir marre d'Harley. Je l'aime tellement. J'ai toujours eu de grands espoirs pour elle, comme Batman. 

En somme, Robbie est motivée. Reste à savoir si Gunn l'est.

