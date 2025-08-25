Superman plus fort que tout le DCEU aux Etats-Unis... sauf Wonder Woman !

Avec la fin de l'exploitation de Superman aux Etats-Unis, il est tout doucement temps de faire le point. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que du haut de ses 347 millions de dollars de recettes aux Etats-unis, le film de James Gunn s'en est très bien sorti.

Comme déjà signalé par le passé, le film a battu tous les autres films dans lesquels Superman apparaît. Mais qu'en est-il pour les autres films de DCEU ? Eh bien c'est pas mal du tout aussi ! Superman vient tout juste de passer devant Aquaman et ses 335.1 millions de dollars. Autrement dit, le film se glisse juste derrière Wonder Woman qui garde sa première position avec son incroyable 412.6 millions de dollars.

Du côté du DC Elseworlds, il est passé devant les 335.4 millions de dollars du Joker et ne sera pas loin des 369.6 millions de dollars de The Batman de Matt Reeves. Précisons cependant que, concernant le Joker, ce dernier n'avait couté "que" 55 à 70 millions de dollars hors marketing et qu'il a rapporté plus d'un milliard au box office mondial. Dire que Superman est passé devant le Joker aux Etats-unis est donc vrai bien que l'affirmation soit tout de même à relativiser.

Comme d'habitude, ces chiffres ne tiennent pas compte de l'inflation.

