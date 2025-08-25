  1. Accueil
Superman plus fort que tout le DCEU aux Etats-Unis... sauf Wonder Woman !

25 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
Avec la fin de l'exploitation de Superman aux Etats-Unis, il est tout doucement temps de faire le point. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que du haut de ses 347 millions de dollars de recettes aux Etats-unis, le film de James Gunn s'en est très bien sorti.

Comme déjà signalé par le passé, le film a battu tous les autres films dans lesquels Superman apparaît. Mais qu'en est-il pour les autres films de DCEU ? Eh bien c'est pas mal du tout aussi ! Superman vient tout juste de passer devant Aquaman et ses 335.1 millions de dollars. Autrement dit, le film se glisse juste derrière Wonder Woman qui garde sa première position avec son incroyable 412.6 millions de dollars.

Du côté du DC Elseworlds, il est passé devant les 335.4 millions de dollars du Joker et ne sera pas loin des 369.6 millions de dollars de The Batman de Matt Reeves. Précisons cependant que, concernant le Joker, ce dernier n'avait couté "que" 55 à 70 millions de dollars hors marketing et qu'il a rapporté plus d'un milliard au box office mondial. Dire que Superman est passé devant le Joker aux Etats-unis est donc vrai bien que l'affirmation soit tout de même à relativiser.

Comme d'habitude, ces chiffres ne tiennent pas compte de l'inflation.

Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


Voir la Fiche

