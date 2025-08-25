Superman passe le cap des 600 millions de dollars, Warner Bros aux anges ?

On y est ! Le film Superman a finalement passé le cap des 600 millions de dollars. Il s'agit, normalement, du "dernier cap" que le film passera, ce dernier devant finir sa course autour de 615-620 millions de dollars.

Pour ce qui est de la répartition, le film a réalisé 347 millions de dollars aux Etats-Unis et 257.5 millions de dollars dans le reste du monde pour un total de 604.5 millions. Malgré la déclaration de Gunn, le déséquilibre aura donc été maintenu jusqu'au bout avec pas moins de 57.4% des recettes réalisées sur le sol américain.

Pour rappel, James Gunn avait déclaré que Warner Bros serait content avec 500 millions de dollars pour ce film, synonyme de top départ du DCU. Avec 600 millions de dollars, est-ce que l'on peut donc dire que les studios sont TRES contents ?