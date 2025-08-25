  1. Accueil
25 Aout 2025 par Jeff 0
Superman passe le cap des 600 millions de dollars, Warner Bros aux anges ?

On y est ! Le film Superman a finalement passé le cap des 600 millions de dollars. Il s'agit, normalement, du "dernier cap" que le film passera, ce dernier devant finir sa course autour de 615-620 millions de dollars.

Pour ce qui est de la répartition, le film a réalisé 347 millions de dollars aux Etats-Unis et 257.5 millions de dollars dans le reste du monde pour un total de 604.5 millions. Malgré la déclaration de Gunn, le déséquilibre aura donc été maintenu jusqu'au bout avec pas moins de 57.4% des recettes réalisées sur le sol américain.

Pour rappel, James Gunn avait déclaré que Warner Bros serait content avec 500 millions de dollars pour ce film, synonyme de top départ du DCU. Avec 600 millions de dollars, est-ce que l'on peut donc dire que les studios sont TRES contents ?

 

Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


Voir la Fiche

