[Preview VO] Superman: The Kryptonite Spectrum #1

11 Aout 2025 par Adrien L. 0 Bleeding Cool
Mercredi prochain, DC publiera une nouvelle série Superman dans sa collection Black Label. L'équipe artistique en charge est celle qui a créé la série Ice Cream Man chez Image Comics (et chez Huginn & Muninn en France). Le super-héros sera confronté à de nouvelles Kryptonites. Vous trouverez quelques planches et des couvertures dans la galerie d'images ci-dessous, et voici les détails de ce premier numéro :

SUPERMAN : LE SPECTRE DE LA KRYPTONITE #1
Ecrit par W. Maxwell Prince et dessiné par Martin Morazzo
L'équipe derrière le comics acclamé "Ice Cream Man" rejoint DC pour appliquer son style narratif unique à nul autre que l'Homme d'Acier ! Quatre nouvelles kryptonites ont été découvertes dans l'espace profond, et Superman doit savoir exactement ce qu'elles lui font — de peur que les roches colorées de sa planète natale ne tombent entre de mauvaises mains ! Avec Batman à ses côtés, cette série DC Black Label de Superman explore les conséquences de chaque variété inédite de kryptonite — le tout dans le style formel et novateur pour lequel W. Maxwell Prince, Martín Morazzo et Chris O'Halloran sont reputés !

Galerie images
