[Review VF] Ice Cream Man Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit d'Ice Cream Man Tome 1, écrit par W. Maxwell Prince et dessiné par Martin Morazzo. Il est sorti le 24 mars pour 18 euros. Il contient les titres US Ice Cream Man#1-#4.

Toutes les souffrances ont un parfum différent... Qui est le vendeur de glace ? Les 5 volumes de ce comics d'horreur qui cartonne aux US nous l'apprendront. En attendant il va répandre la terreur dans des dizaines de vie.

Presto subito !

Le principe d'Ice Cream Man n'est pas sans rappeler un autre titre de l'éditeur Huginn & Muninn : Silver Coin. En fait, les deux titres sont des anthologies horrifiques et les deux titres proposent des histoires d'un chapitre qui n'ont rien en commun les unes avec les autres si ce n'est un élément. Pour Silver Coin, il s'agissait d'une pièce en argent (forcément) et pour Ice Cream Man, il s'agit d'un vendeur de glace (forcément).

Par contre, contrairement à la pièce en argent, le vendeur de glace n'est pas uniquement l'élément déclencheur des scènes d'horreur. Ici, il est plus directement lié au scénario, s'implique un peu plus. D'ailleurs, on peut noter que le personnage porte pas mal de choses sur ses épaules. L'horreur, le suspense, les retournements de situation directes ou indirectes... tout passe par lui. C'est un personnage intriguant, difficile à cerner et, il faut bien le dire, réussi. Maxwell Prince maîtrise totalement ce dernier et semble savoir où il va. Les histoires sont toutes étranges, glauques et, il faut bien le dire, intéressantes à lire.

La fin de l'opus est également une réussite et donne envie de dévorer la suite dans le sens où elle touche le personnage principal mais aussi du fait qu'elle le touche d'une manière pour le moins inattendue. Cette maîtrise du récit et du suspense est d'ailleurs un autre élément majeur de cet opus à mettre au crédit du scénariste qui ne se contente pas de multiplier les scènes horrifiques mais a, en plus, une réelle volonté de construire son récit.

Choisissez un parfum... N'importe lequel !

Concernant la partie graphique, il n'y a pas grand-chose à redire. Elle est assez exemplaire tant sur le dessin que sur la colorisation. Ceraines cases sont assez impressionnantes au niveau du jeu des ombres et de la mise en scène ce qui aide grandement quant à l'immersion du lecteur tout en renforçant le côté "horrifique" de certaines parties de l'oeuvre. La cover principale est également très bien réalisée tant elle résume parfaitement le principe du comics.

En bonus, vous trouverez les covers alternatives ainsi que quelques esquisses.