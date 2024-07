[Review VF] Super-héros : Une histoire française

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit de Super-héros : Une histoire française, écrit par Xavier Fournier. Il est sorti le 28 juin pour 26.95 euros.

Souvent costumés, parfois dotés de super-pouvoirs, ils combattent ces apôtres du Mal que sont Fantomas, Lady Panthère, La Main Noire ou la Brigade du Crime.

Ils représentent les plus beaux hérauts d’une captivante et glorieuse histoire, celle des super-héros français.

De Vidocq à Hero Corp, de Rocambole aux Sentinelles , des feuilletons du XIXe siècle aux séries télé du XXIe, en passant par des milliers de pages de romans et de bandes dessinées, voici enfin dévoilées leurs incroyables origines.

Dans une fresque illustrée inédite, Xavier Fournier retrace avec érudition l’arbre généalogique de cette grande famille. Dans quel contexte ces surhommes ont-ils été imaginé et promu ? Quels furent leurs auteurs et leurs éditeurs ? Comment ont-ils influencé leurs cousins américains ? Pourquoi ont-ils été effacés des mémoires ? Qu’est-ce qui explique leur actuelle renaissance?

Un ouvrage de référence pour la reconnaissance d’un continent englouti de notre patrimoine culturel.

Depuis des décennies, les Etats-Unis ont produit des milliers de super-héros. Si bien qu'au premier abord, on serait tenté de croire que ce genre est exclusivement américain. Mais ce n'est pas le cas : les super-héros français existent.

Autant le dire tout de suite, le travail proposé par Xavier Fournier est assez incroyable. Avec cette réédition mise à jour, l'auteur nous propose tout simplement une référence dans le domaine du super-héros à la française. Un excellent ouvrage qui transpire la passion et pour lequel, à chaque page tournée, nous nous posons la même question : "combien de temps a-t-il passé pour effectuer toutes ces recherches ?!". Accompagné de son écriture fluide et parfaitement accessible, l'auteur nous invite à le rejoindre dans son travail d'historien pour découvrir les super-héros à la française qui ont, de manière directe ou indirecte, influencé les créateurs des super-héros américains. Il s'agit d'une lecture idéale pour les curieux, les amoureux de l'Histoire ou tout simplement pour ceux qui ont baigné dans les éditions Lug.

Parallèlement à l'apparition des justiciers (et des malfaiteurs) masqués, de nouveaux personnages étranges comment à émerger. Ceux-là ne se contentent pas d'un simple loup sur le visage ou de conduire des véhicules imaginaires. Ils sont les enfants du progrès et, en un sens, les héritiers de Jules Vernes. Leur généalogie doit aussi énormément à un concept popularisé par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche : der Übermensch, le surhomme.

Pour le reste, le livre n'est pas avare en illustrations et le découpage est pertinent. On notera également la présence de petites fiches de personnages qui font office de récapitulatif, une idée plutôt bienvenue. Le travail de Huginn & Muninn n'est pas en reste non plus. L'ouvrage a un format qui se prête bien au travail de l'auteur et est plutôt résistant. De plus, cette réédition augmentée est moins chère que sa version précédente tout en ayant plus de pages afin de couvrir la dernière décennie écoulée. En résumé, vous avez ici l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur les super-héros version camembert mais, en plus, de les apprendre dans de bonnes conditions et à un prix plus abordable que par le passé.

Nous allons finir par un petit mot sur son auteur : Xavier Fournier. Si votre amour des comics se limite à la lecture (ndlr : ce qui est déjà très bien hein !), vous ne connaissez par forcément son nom. Par contre, si vous êtes du genre à aller au-delà de la lecture, il est tout-à-fait possible qu'il vous soit familier dans le sens où il s'agit d'un visage connu du milieu, qui n'a de cesse de partager sa passion pour la BD américaine depuis 25 ans maintenant à travers la revue Comic Box, des conférences ou encore, de temps à autre, des interviews. Bref, dans le paysage français, c'est un peu le tonton cultivé de la famille comics. A ce titre, nous ne pouvons que vous conseiller de vous intéresser de près à ses travaux (vous pouvez, par exemple, vous penchez sur Super-héros français, anthologie ou encore Super-héros, l'envers du costume).