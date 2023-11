[Review VF] Sin City Tome 2 : Une femme à se damner

La review du jour est un titre proposé par Huginn and Muninn. Il s'agit de Sin City Tome 2 : Une femme à se damner, écrit et dessiné par Frank Miller. Il est sorti le 22 septembre pour 19.95 euros.

« L'ÉCLAIRAGE EN CLAIR-OBSCUR, QUI ENFERME LES PERSONNAGES DANS LES OMBRES DES STORES VÉNITIENS, COMME DERRIÈRE DES BARREAUX DE CELLULE, S'INSPIRE DU FILM NOIR ; L'ACTION EXPLOSIVE ET LE PHYSIQUE GRANITIQUE ET MASSIF DES PERSONNAGES RENDENT HOMMAGE À JACK KIRBY. » THE NEW YORK. TIMES Dwight est un homme qui n'a que son travail de détective minable et des souvenirs... des choses qui auraient pu être de l'amour et de toutes les erreurs qu'il a commises. Il donnerait n'importe quoi pour sortir de l'enfer gris et indifférent qu'est devenu sa vie. Et puis, un jour, un de ces plus beaux souvenirs appelle... Ava appelle.

Il est difficile de parler de comics sans parler de Frank Miller. Et il est difficile de parler de Frank Miller sans parler, tôt ou tard, de Sin City. Bien sûr, il ne sera cité qu'après d'autres titres incontournables de l'auteur tels que Batman : Dark Knight, Batman Year One, Daredevil: Born Again... mais il sera cité. A travers quelques reviews, nous allons tenter de savoir pourquoi.

Sa vie ne vaut pas un clou de toute façon. Si ce n'est pas moi qui le fais tuer, le monde s'enchargera. D'une manière ou d'une autre, c'est ce qui arrivera. Le monde n'a pas de place pour lui.

Sin City est un ovni. Entendez par là qu'il n'est pas vraiment classable, il n'a pas vraiment de genre qui se détache. L'approche générale et l'ambiance nous font pencher clairement vers du polar, le récit noir. Le côté brut des dessins et la violence sans concession placent le titre plus vers l'action pure et dure. Les personnages et leurs capacités font penser à du super-héros tandis que, certaines cases, nous envoient vers des horizons encore plus différentes comme le western ou l'horreur. C'est improbable et pourtant, c'est bien le cas. Plus surprenant encore... cela marche. Cette approche si atypique fait que Sin City est ville unique en son genre et renforce dès le début l'idée selon laquelle, dans cette ville, les règles sont différentes.

Dans le premier tome, on se concentrait sur le personnage de Marv qui était alors en pleine quête de vengeance. A la fin du premier tome, la quête est accomplie et il est pour le moins évident que l'histoire autour de Marv est terminée. Pourtant, nous voici aujourd'hui avec un tome 2 (qui sera lui-même suivi de plusieurs autres tomes). Vous l'aurez compris, dans Sin City, ce n'est pas tant un personnage en particulier qui importe (et encore moins Marv) mais bien... Sin City. Ici, nous suivons donc une nouvelle poignée de personnages. Et même s'il y a bien quelques liens avec les personnages du premier tome, il reste évident que le fil rouge reste cette ville atypique. La volonté de Miller n'est pas de faire une suite mais bien d'étendre son univers.

Cette fois encore, l'auteur a fait un travail remarquable sur les personnages. Dwight est différent de Marv mais a autant de charisme que ce dernier. Même chose pour les femmes qui ont toujours un lien étroit avec le sexe mais, ici, le rapport de force est inversé. Il y a un jeu de soumission intéressant et, mieux encore, il y a clairement une dépendance de l'homme envers le sexe qui est magnifiquement dépeinte au fil de l'oeuvre.

Comme pour le premier tome, l'intrigue est assez simple mais plutôt bien menée et le jeu de manipulation est omniprésent. Les dialogues et les passages narratifs sont toujours aussi bons et permettent une immersion totale.

Je tiendrai. Je ne mourrai pas. J'ai encore trop à faire pour me laisser mourir.

Pour ce qui est de la partie graphique, les traits de Frank Miller sont toujours aussi reconnaissables. Ceux-ci ne plaisent pas forcémement à tout le monde mais la force qui s'en dégage reste indéniable. Cette fois encore, la mise en scène et l'encrage sont réalisés d'une main de maître pour proposer une oeuvre en noir et blanc solide et particulièrement appréciable.

Cette fois encore, on saluera le travail proposé par l'éditeur notamment grâce à la préface qui est aussi intéressante que le comics.