La nouvelle saga Superman au cinéma fera 4 films

James Gunn parle beaucoup de la suite du DCU, tout en gardant certaines choses sous le coude. Superman a vraiment marqué le renouveau de l'univers DC au cinéma, et le suivant, prévu pour juin de l'année prochaine, n'est autre que Supergirl. Désormais, Gunn semble indiquer que la suite de Superman sortira en 2027, mais ne sera pas vraiment une suite. Il s'agira plutôt du troisième volet d'une saga qui fera 4 films.

En effet, dans une récente interview, le co-PDG de DC Studios a évoqué ses plans plus larges pour le DCU et a glissé, en passant : "Quelle est l’histoire à long terme que je raconte ici ? Quelle est l’histoire que je vais raconter sur Superman à travers ces quatre films ?"

Nous connaissons les deux premiers films, mais nous ne savons rien des 2 suivants. Peut-être un Superman 2, puis un film Justice League ? Il faudra attendre pour en savoir plus.