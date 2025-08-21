  1. Accueil
  2. Actualités
  3. La nouvelle saga Superman au cinéma fera 4 films

La nouvelle saga Superman au cinéma fera 4 films

21 Aout 2025 par Adrien L. 0 CBM
La nouvelle saga Superman au cinéma fera 4 films

James Gunn parle beaucoup de la suite du DCU, tout en gardant certaines choses sous le coude. Superman a vraiment marqué le renouveau de l'univers DC au cinéma, et le suivant, prévu pour juin de l'année prochaine, n'est autre que Supergirl. Désormais, Gunn semble indiquer que la suite de Superman sortira en 2027, mais ne sera pas vraiment une suite. Il s'agira plutôt du troisième volet d'une saga qui fera 4 films.

En effet, dans une récente interview, le co-PDG de DC Studios a évoqué ses plans plus larges pour le DCU et a glissé, en passant : "Quelle est l’histoire à long terme que je raconte ici ? Quelle est l’histoire que je vais raconter sur Superman à travers ces quatre films ?"

Nous connaissons les deux premiers films, mais nous ne savons rien des 2 suivants. Peut-être un Superman 2, puis un film Justice League ? Il faudra attendre pour en savoir plus.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Preview VO] Superman: The Kryptonite Spectrum #1

[Preview VO] Superman: The Kryptonite Spectrum #1

11 Aout 2025

Quatre nouvelles Kryptonites !

Votre avis sur le Superman de 1978 (séance de rattrapage)

Votre avis sur le Superman de 1978 (séance de rattrapage)

24 Juillet 2025

La belle époque !

Superman : James Gunn explique le déséquilibre entre les recettes aux Etats-Unis et le reste du monde

Superman : James Gunn explique le déséquilibre entre les recettes aux Etats-Unis et le reste du monde

23 Juillet 2025

Et nous allons analyser son analyse

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire