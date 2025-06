DC Comics se fout tous les comic book shop US à dos

DC Comics a organisé un petit jeu concours aux Etats-Unis avec les bouquinistes. Le principe est vieux comme le monde : tu achètes un truc et si tu as le truc à l'intérieur du truc, tu as gagné un truc. Dans le cas présent, le truc à acheter est une réédition d'Adventure Comics #210 sorti en 1955, le truc à trouver est le biscuit d'or de Krypto ("Krypto's golden biscuit") et le truc à gagner est un ticket pour assister à l'avant première du film Superman le 11 juillet à Los Angeles.

Le jeu est prévu pour ce mercredi, et le numéro à acheter, qui sera sous sac plastique, sera disponible exclusivement chez les vendeurs de comics. De plus, le numéro n'est vendu que 0.75$ aux bouquinistes. Il est donc assez aisé d'avoir une marge dessus voire d'organiser des promotions sympathiques autour de l'évènement, d'en distribuer aux enfants...

Mais alors pourquoi ça gueule ? Eh bien tout simplement parce que DC a placé un petit quelque chose pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir le biscuit d'or de Krypto (soit pour 99.99999% des acheteurs). Un petit message qui dit "désolé, tu n'as pas gagné. Mais utilise ton code biscuit sur DCUniverseinfinite.com pour avoir droit à un essai gratuit de 30 jours". Qu'est-ce que DCUniverseinfinite ? Il s'agit du concurrent direct des bouquinistes puisqu'il propose de lire en streaming à peine un mois après leur mise en vente papier. Autrement dit, les vendeurs de comics viennent de payer pour faire, indirectement, de la publicité pour leur rival.

Alors vous allez me dire dire qu'il suffisait pour les bouquinistes de ne pas jouer le jeu et de ne pas se procurer la réédition d'Adventure Comics #210. Oh oui, ils l'auraient sans doute fait... s'ils l'avaient su ! En effet, il se dit que l'éditeur a seulement annoncé la première partie à savoir le coup du biscuit d'or de Krypto et pas ce qui allait arriver aux autres. Rien n'est mentionné non plus dans les conditions d'utilisation du site. En français, et pour reste poli, on appelle cela "la faire à l'envers".

Du côté des vendeurs de comics américains, cela n'attend pas mercredi pour réagir. Il se dit qu'une partie a tout simplement jeté le stock qu'ils avaient commandé tandis que d'autres tenteraient de se faire rembourser.