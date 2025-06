[Preview VO] Krypto: The last dog of Krypton

La preview de Krypto: The last dog of Krypton (série que l'on vous avait déjà présenté au mois de février) a été dévoilée. Le numéro est écrit par Ryan North et est dessiné par Mike Norton. Edité par DC Comics, il sort le 18 juin pour 3.99$.

L'ÉCRIVAIN CINQ ETOILES RYAN NORTH S'ÉCRASE AVEC KRYPTON SUR TERRE ! Un jour viendra où Krypto se tiendra aux côtés de Superman, l'aidant à combattre des monstres, des extraterrestres et des super-vilains – un jour où ce chien sauvera son monde adoptif grâce aux incroyables pouvoirs que lui confère l'étrange soleil jaune de la Terre. Mais ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, Krypto est un chiot normal sur Krypton, passant chaque jour heureux, ennuyeux et sans fin aux côtés de sa famille : Jor-El, Lara et le bébé Kal-El. Mais quand un test de fusée tourne mal, Krypto se retrouve perdu dans l'espace – et finit par s'écraser, tout seul, sur un monde étrange et étranger appelé Terre.