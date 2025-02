Une nouvelle série pour Krypto

Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que Krypto fait son retour sur le devant de la scène en ce moment. La raison en est simple, James Gunn en a parlé plus d'une fois sur les réseaux sociaux et, bien sûr, il a droit à son petit moment de gloire dans la bande annonce du prochain film Superman. Autant dire que ce n'est pas une grande surprise de voir une nouvelle série Krypto débarquer du côté de DC Comics.

La série portera le nom de Krypto: The Last Dog of Krypton et se composera de cinq numéros. Elle sera écrite par Ryan North et dessinée par Mike Norton. La cover principale sera réalisée par Jae Lee tandis qu'une variant cover sera faite par Dustin N'Guyen.

Le récit est décrit comme étant un point de vue sensible et émouvant sur l'humanité, son bon et son mauvais côté, au travers des yeux empathiques de l'ultime outsider : un pauvre petit chien abandonné, qui possède par ailleurs des super-pouvoirs.

L'histoire débutera sur Krypton et l'envoi de Krypto à travers une navette test par Jor-El et Lara. Suite à un accident, il arrivera sur Terre comme prévu, mais bien plus tard. Point intéressant, il est précisé que chaque numéro représentera une histoire complète en plus de servir le but de Krypto : trouver la famille qui l'a abandonné.

Le numéro 1 est prévu pour le 18 juin.