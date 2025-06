DC Studios va adapter en série animée Mister Miracle de Tom King et Mitch Gerads

C'est une bonne nouvelle qui nous vient du Festival International du Film d'Animation. DC Studios, de passage sur place, y a annoncé la mise en production d'une nouvelle adaptation animée. Cette fois, il s'agit d'une série animée basée sur la série Mister Miracle de Tom King et Mitch Gerads.

Pour le moment, nous ignorons encore tout de la direction que prendra l'animé par contre, le comics, on le connait bien ! Et si le travail d'adaptation est fait correctement, il est possible d'avoir droit à un excellent dessin animé.

Si cela vous intéresse, vous trouverez la fiche du comics ici.