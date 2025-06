Jared Leto (Suicide Squad, Morbius...) accusé d'inconduite sexuelle

Air Mail a publié un rapport dans lequel pas moins de neuf jeunes femmes ont accusé l'acteur Jared Leto (Suicide Squad, Morbius, 30 seconds to mars...) d'inconduite sexuelle à leur égard. Dans les faits, les femmes mentionnent des "conversations à caractère sexuel" ainsi que des "avances insistantes".

Certains échanges supposés entre les plaignantes et l'acteur ont été retranscrits. On parle notamment d'appels durant plusieurs semaines à une, deux ou trois heures du matin envers une fille âgée de 16 ans à l'époque et durant lesquels l'acteur lui aurait posé des questions particulièrement déplacées (si vraiment cela vous intéresse, vous trouverez pas mal de déclarations ici).

Du côté de Jared Leto, l'acteur n'a pas réagi à la publication du rapport tandis que l'un de ses représentants a juste déclaré "Toutes les allégations sont expressément niées".

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Jared Leto est au milieu d'une affaire d'ordre sexuelle. En 2005 déjà, le New York Post avait publié un article qui commençait par "Jared Leto les aime jeune".