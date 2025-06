2 nouveaux persos pour Marvel Cosmic Invasion

Connu pour son travail sur Streets of Rage 4, Dotemu revient mais cette fois dans l'univers Marvel. Le beat-them-all Marvel Cosmic Invasion s'est montré un peu plus dans une bande annonce lors du Summer Game Fest. Le jeu vidéo a notamment présenté deux nouveaux personnages, Miss Hulk (She-Hulk) et Rocket Raccoon, qui rejoignent donc le roster de 15 personnages aux côtés de Spider-Man, Captain America, Wolverine ou Storm notamment. Le jeu devrait sortir plus tard dans l'année sur Xbox Series X|S, PS4, PS5, Switch et PC.