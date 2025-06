Panini Comics annonce Daredevil - Cold Day in Hell (Charles Soule et Steve McNiven) pour décembre 2025

Daredevil - Cold Day in Hell est une série dont l'annonce a été suivie de près aux Etats-Unis. Autant dire qu'il était pour le moins évident que Panini Comics allait également proposer ce récit de Charles Soule (Daredevil, Dark Vador, La mort de Wolverine ) et de Steve McNiven (Civil War, Old Man Logan , La mort de Wolverine ) pour le marché français. Restez à savoir quand et sous quel format.

Nous avons à présent la réponse. Le troisième et dernier numéro n'est pas encore sorti mais Panini est déjà sur le coup. Cela sera donc pour décembre 2025 et ce, à travers deux formats : 100% Marvel et Marvel Prestige avec tous les bonus autour du processus créatif.

Pour rappel, Daredevil - Cold Day in Hell est un récit dans la lignée de Dark Knight Returns ou encore Old Man Logan . Entendez par là que nous suivons des super-héros vieillissants. Dans le cas de Daredevil, il avait raccroché son costume mais sa rencontre avec un autre super-héros et un accident vont lui faire reprendre le chemin de la lutte contre le crime. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez ci-dessous notre avis sans spoiler sur le premier numéro de la série ici.