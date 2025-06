Captain America: Brave New World, impossible de retirer Red Hulk des trailers ?

Le premier long-métrage Marvel / Disney pour cette année 2025 était Captain America: Brave New World. Un film qui a reçu un accueil mitigé et des résultats plutôts décevants. Mais si les critiques étaient nombreuses, il y a bien un élément qui sortait du lot : la place du Red Hulk au sein du film. Non seulement elle n'était pas clairement définie mais, en plus, il était bien trop peu présent dans le film par rapport à ce que laissait entendre les bandes annonces (toujours selon la majorité des critiques mais bien sûr, vous pouvez ne pas l'avoir vu de la sorte). Ainsi, plusieurs fans ont fini par se demander s'il n'aurait pas mieux fallu ne pas montrer du coup le Red Hulk dans les bandes annonces et d'en faire plutôt une sorte de surprise. Au final, la question a été posée au réalisateur du film Julius Onah.

Voici ce qu'il a répondu :

Je ne pense pas. Lorsque vous faites ce genre de film, une annonce est faite stipulant qu'Harrison Ford va jouer Thaddeus Ross. Et à côté de ça, vous avez une communauté de fans, aussi massive et passionnée que celle du MCU. A ce moment-là, c'est clairement foutu.

Le point de vue de Julius se défend. Avoir la carte Harrison Ford mais ne pas la jouer n'est pas forcément une meilleure idée non plus.

