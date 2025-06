Twitch du mercredi 04/06 : Spider-Man Noir, One World Under Doom, Mission Impossible et plus

Bonsoir à tous !

Exceptionnellement, le prochain live Twitch n'aura pas lieu jeudi mais demain ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par parler des derniers comics #1 sortis aux Etats-Unis. Nous parlerons des titres Vision & Scarlet Witch ou encore Giant Size X-Men pour ne citer qu'eux. Nous continuerons avec le premier numéro d'un cycle One World Under Doom. Et comme tout bon cycle, il commencera par une petite introduction. Après cela, nous reverrons ensemble certains points de l'actualité du mois passé. Nous parlerons Spider-Man Noir, Defenders, Hawkeye et plus encore. Enfin, nous terminerons par un sujet hors comics puisqu'il s'agira de notre avis sur Mission Impossible : The Final Reckoning.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

