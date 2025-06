[Sorties Comics] Mercredi 04 Juin

Panini Comics



Jed Mackay, David Pepose, Ryan Stegman, Javier Garron…



Bien que leur seule chance de survie réside dans l’union, les deux groupes de X-Men menés par Cyclope et Malicia se dressent l’un contre l’autre. Cable et Bishop tentent de stopper un ennemi déterminé à empêcher l’apparition du gène X, Wolverine découvre un métal encore plus puissant que l’adamantium et Laura Kinney affronte Daredevil, la Femme sans Peur.

(Contient les épisodes US Laura Kinney: Wolverine (2024) 2, Wolverine (2024) 5, Timeslide (2025) 1, Cable: Love and Chrome (2025) 1, Uncanny X-Men (2024) 8 et X-Men (2024) 9, inédits)

Prix : 22€