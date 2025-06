[Sorties Comics] Jeudi 05 Juin

Mana Books



À première vue, Hawkins, dans l'Indiana, semble être le genre de ville où rien ne sort de l'ordinaire, mais à l'automne 1983, deux chasseurs se rendent dans les bois avec leur fusil et un pack de bière, et deviennent la proie d'une bête cauchemardesque. Lorsque Barb Holland disparaît, Murray Bauman est sur l'affaire, à condition qu'il puisse faire abstraction de son propre esprit soupçonneux pour la résoudre. Le projet de film scolaire de Robin Buckley lui donne l'occasion de travailler avec la personne qu'elle aime en secret, mais cela ne fera-t-il pas que rendre plus difficile l'acceptation de ses sentiments ? Et lorsque des citrouilles commencent à pourrir de façon inexplicable, la querelle entre deux familles de fermiers atteint son point critique.

Prix : 16€