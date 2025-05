Fantastic Four: First Steps en cover d'Empire Magazine

La campagne promo du prochain Marvel, Fantastic Four: First Steps, continue avec cette fois, un tour du côté de l'incontournable Empire Magazine. Pour le coup, deux images promotionnelles ont été mises en avant. La première met en avant la famille Fantastique tandis que la seconde se concentre plus sur les antagonistes soit Galactus et le Silver Surfer.

Voici les images :

Alors, qu'en pensez-vous ?