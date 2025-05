Chris Hemsworth dit adieu au personnage de Thor ?

C'est une vidéo très particulière que Chris Hemsworth a dévoilé sur compte youtube. Entre le titre, les images et la description, il est difficile de ne pas voir ici une lettre d'adieu de l'acteur envers son personnage. Intitulée "Thank you! The legacy of Thor " soit "Merci ! L'héritage de Thor ", la vidéo est une compilation d'images behind-the-scenes, d'interviews et d'extraits des quatre films Thor en plus d'Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

Quant à la description, elle est aussi pour le moins claire :

Jouer Thor a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Durant les quinze dernières années, j'ai tenu Mjolnir puis Stormbreaker en tant que Dieu du Tonnerre mais ce qui a rendu ce moment vraiment spécial... c'est de le partager avec vous tous. Votre passion, vos encouragements, et votre amour pour ce personnage, c'était tout pour moi. Merci d'avoir rendu ce voyage à travers l'univers cinématographique Marvel inoubliable... Prochainement, Doomsday !

Voici la vidéo :

Concernant l'avenir du personnage, il est plutôt flou. Il a été confirmé dans Avengers: Doomsday et il est possible qu'il soit dans Avengers: Secret Wars. Au-delà de cela... mystère. De son côté, l'acteur Chris Hemsworth a sous-entendu plus d'une fois, ces derniers temps, qu'il serait peut-être temps de terminer l'histoire du personnage mentionnant, notamment "une page à tourner" ou encore "Vous avez la naissance d’un héros, le voyage d’un héros, puis la mort d’un héros, et je ne sais pas… suis-je à ce stade ?"

En admettant que cela soit la fin du personnage, que retenez-vous de celui-ci et de Chris Hemsworth ?