Des visuels et des infos supplémentaires pour Eyes of Wakanda, future série animée Disney+

C'est encore et toujours grâce à EW que nous avons droit à une petite mise à jour sur la série animée Eyes of Wakanda. Tout d'abord, et comme annoncé dans le titre de la news, ce sont des images qui ont été dévoilées. Il n'y en a que deux mais d'un autre côté, il n'y a que quatre épisodes. En terme de proportion, on n'est donc pas si mal. Voici les images :

Pour ce qui est du récit, le showrunner Todd Harris a teasé une aventure à travers l'histoire qui suit les Hatut Zaraze, les "chiens de guerre" du Wakanda, un groupe de défense semblable à la CIA et chargé de récupérer des artefacts en Vibranium auprès des ennemis du Wakanda.

Il explique :

L'histoire commence à la fin de l'âge du bronze occidental, et cette étincelle déclenche cette immense histoire d'espionnage qui résonne à travers le temps. Vous avez un James Bond du niveau du Wakanda, et parfois une Jane Bond, avec pour toile de fond toute la splendeur de Wakanda.

La série est prévue pour le 6 août sur Disney+.