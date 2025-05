Batman One Bad Day : le Sphinx offert par Urban Comics à partir du 4 juin

Une nouvelle opération va être mise en place par l'éditeur Urban Comics. Cette fois, ils vous proposent de recevoir gratuitement Batman One Bad Day : le Sphinx (entre nous, l'un des meilleurs des One Bad Day, notre review est toujours disponible ici). Comme d'habitude, pour cela, il suffit de faire deux achats et, dans le cas présent, deux achats dans leur collection de poche (aussi appelée collection Nomad). Vous pouvez, par exemple, vous procurez les derniers titres Superman sortis en janvier mais vous pouvez remonter bien plus loin si vous le voulez. Le top départ est pour le 4 juin.

Bien sûr, le comics sera offert dans la limite des stocks disponibles.