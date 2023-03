[Review VF] Batman One Bad Day : Le Sphinx

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman One Bad Day : Le Sphinx , écrit par Tom King et dessiné par Mitch Gerads. Il est sorti le 17 mars pour 15 euros. Il contient le titres US Batman: One Bad Day: The Riddler .

Un homme vient d'être tué en plein jour. Et son cadavre porte la marque du Sphinx . Mais les raisons du crime ne semblent pas être claires... En revanche, le modus operandi du criminel implique comme toujours de nombreuses énigmes pour retracer sa piste. Et les règles du jeu sont strictes. Batman devra mettre tout son talent de détective au service de ce nouveau jeu de piste pour comprendre les véritables motivations du meurtrier.

En huit tomes consacrés à autant de vilains de l'univers Batman , la série One Bad Day dissèque le basculement à l'oeuvre, la transformation de huit destins "ordinaires" de Gotham en monstres. Un ouvrage sur Double Face est déjà annoncé pour le mois d'avril ainsi qu'un autre sur le Pingouin pour le mois de mai.

On entre aveugle. On sort voyant.

Avoir un titre autour du Sphinx est un coup de poker. On peut avoir une très bonne surprise tout comme on peut se perdre dans les loufoqueries souvent inhérentes au personnage. Ici, du fait que nous ayons Tom King au scénario, nous pouvions nous attendre à un récit résolument sérieux voire sombre. Autant que cela n'a pas manqué. Le scénariste ne s'est mis aucune limite pour nous livrer un récit intimiste, certes, mais surtout extrêmement dérangeant. A ce titre, le tout premier meurtre est assez révélateur de l'ensemble de l'oeuvre. Tout ceci est possible grâce à la narration mise en place par King mais également grâce à la mise en scène qui est très soignée. Chaque planche, chaque case a son petit impact sur l'ensemble de l'oeuvre.

Le point de départ est pour le moins intriguant et se résume en une énigme : Pourquoi diable le Sphinx a-t-il tué un innocent sans laisser le moindre indice ? Ce qui semble être une refonte du personnage va, dans un premier temps, désintêresser Batman avant que le Chevalier Noir ne se rende à l'évidence : énigme ou non, derrière les barreaux ou non, le Sphinx ne peut être ignoré. La révélation finale autour de ce meurtre est plutôt bien trouvée et bien amenée , tout comme les scènes de flashbacks qui sont toutes de qualité.

Enfin, l'auteur s'est également permis de faire des petits liens avec la mythologie Batman . Des liens pas forcément indispensables mais qui donne une dangerosité supplémentaire au super-vilain en plus d'encrer le titre de manière plus directe dans l'univers de la chauve-souris.

Une fois que tu auras quitté notre fameuse école, Eddie, tu verras que le monde déborde de questions du sol au plafond. Et qu'en définitive, nul ne peut y répondre à part toi. C'est ce qu'il y a de beau et d'affreux dans ce monde.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé par Mitch Gerads est assez incroyable. Les traits du dessinateur ainsi que la colorisation donnent une impression de brouillon qui se prête particulièrement bien à ce type d'ouvrage. Le changement de ton et de nuances de couleurs lors des flachbacks est bienvenue. Le tout est sublimé par une mise en scène soignée qui rend chacune des planches d'autant plus captivantes.

Aucun bonus n'est proposé avec l'ouvrage.