[Sorties Comics] Mercredi 28 Mai

Panini Comics



Alex Segura, Scott Godlewski, Ruairi Coleman



Chaque univers possède son Spider-Man… Julia Carpenter, alias Madame Web, charge Spider-Man 2099 de réunir des Tisseurs de toutes les réalités pour former la Société de l’Araignée, et ainsi anticiper les menaces qui pèsent sur la Toile de la Vie et du Destin.

(Contient les épisodes US Spider-Society (2024) 1-4 et Web of Spider-Man (2024) 1, Edge of Spider-Verse (2024) 4 (extraits), inédits)

Prix : 18€