[Sorties Comics] Vendredi 23 Mai

Urban Comics



Pas de note

L'inspecteur Ari Nassar est sur le point d'attraper le « Tueur à une main » et d'obtenir enfin les réponses qu'il cherchait. Mais est-il prêt à affronter les révélations bouleversantes sur les meurtres, son monde et les ténèbres dissimulées derrière la vérité ? Du sang sur les mains et imprégné des secrets de Neo Novena, Johannes quant à lui, n'a plus qu'une seule issue pour se tirer d'affaires.

Contenu vo : The One Hand #5 + The Six Fingers #5

Prix : 7.89€