Marvel et DC annoncent le crossover Deadpool/Batman par Kevin Smith, Grant Morrison, Zeb Wells, Dan Mora et Greg Capullo

On en sait enfin un peu plus !

En février, on apprenait que Marvel et DC allaient proposer de nouveaux crossovers entre leurs univers. Aujourd'hui, et grâce à EW, nous avons finalement plus d'informations. Ainsi, du côté de Marvel, nous aurons Deadpool tandis que du côté de DC, nous aurons l'incontournable Batman. Marvel va proposer un one-shot Deadpool/Batman par Zeb Wells et Greg Capullo tandis que DC Comics va proposer un one-shot Batman/Deadpool par Grant Morrison et Dan Mora. Tout du moins, c'était la première version de l'annonce. Depuis, les camarades de Bleeding Cool ont pu compléter la liste des intervenants. Ainsi, nous aurons également droit à... Kevin Smith ! Vous trouverez la liste des intervenants mis à jour ci-dessous :

Le one-shot Marvel sera le premier à sortir puisqu'il pointera le bout de son nez le 17 septembre tandis que celui de DC Comics sortira en novembre. L'histoire sera, visiblement, assez classique puisqu'il s'agit de Wade Wilson qui est engagé pour un job à Gotham City ce qui, sans surprise, va le mettre dans "le viseur du Plus Grand Détective du Monde". Il y aura également une série d'aventures secondaires mettant en scène d'autres personnages de Marvel et de DC, mais elles sont pour l'instant tenues secrètes.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les éditeurs proposent des crossovers. On peut penser au Superman vs The Amazing Spider-Man des années 70 par contre, cela faisait clairement longtemps. Après tout, la dernière fois, c'était avec le titre JLA/Avengers... donc, il y a plus de vingt ans !