T'Nia Miller sera Jocasta dans la série Vision de Disney+

Le tournage du second spin-off de Wandavision, Vision, c'est pour bientôt. A ce titre, il n'est pas surprenant de voir le casting s'étoffer de jour en jour. Ainsi, nous apprenons aujourd'hui par l'intermédiaire de Deadline que l'actrice T'Nia Miller sera de la partie. Elle tiendra un rôle de taille puisqu'elle incarnera Jocasta. Le personnage est décrit comme étant rusé, puissant et motivé par la vengeance.

Pour ce qui est de l'actrice, elle est déjà intervenue dans de nombreux films et séries TV notamment The Haunting of Bly Manor and The Fall of The House of Usher.