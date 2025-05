Marvel dévoile le synopsis et les variant covers de Fantastic Four #1

La semaine dernière, on vous annonçait le retour au numéro #1 de la série Fantastic Four. Une série toujours écrite par Ryan North et qui verra chaque membre des FF isolé dans une période temporelle différente. Aujourd'hui, Marvel avance un peu plus sur le sujet avec le synopsis ainsi que les variant covers du numéro 1.

Vous trouverez le synopsis ci-dessous et les variant covers en fin de news.

Les QUATRE FANTASTIQUES reviennent avec un nouveau numéro 1, qui ouvre la voie à de nouvelles aventures à travers le temps, l'espace, la science et la condition humaine ! Lorsque les Quatre Fantastiques affrontent Fatalis, tout va bien jusqu'à ce qu'une catastrophe ne les submerge – et les projette dans quatre époques différentes de l'histoire de la Terre ! Seuls et isolés dans des époques totalement différentes, Reed, Johnny, Ben et Sue doivent lutter pour survivre et espérer que leur génie commun les guidera à nouveau !

Le numéro sortira le 9 juillet 2025.