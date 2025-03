La série Fantastic Four relancée au #1

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau film Fantastic Four va débouler dans les cinémas cet été. Marvel en profite assez logiquement pour relancer le comics avec un retour au premier numéro. Le film se passe dans les années 60 ? Ok, la série verra chaque membre des FF isolé dans une période temporelle différente.

Au scénario, rien ne change, c'est Ryan North qui sera à la barre. Il démarre d'ailleurs la série en plein dans l'évènement qu'il chapeaute, One World Under Doom. Concernant les dessins, Humberto Ramos réalisera son premier run sur les Fantastic Four, après ses nombreux travaux pour Marvel, notamment sur Spider-Man et les X-Men. Fantastic Four #1 sortira en juillet 2025.