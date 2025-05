[Sorties Comics] Jeudi 15 Mai

404 Comics



Pas de note

David Adams a causé la chute de l'humanité, mille ans plus tard, il a une chance de la sauver.

La race humaine s'est éteinte, éradiquée et remplacée par l'intelligence artificielle depuis des siècles. Chloé, l'androïde créée par David Adams il y a bien longtemps, tente de ramener à la vie son créateur. Dans ce monde apaisé par l'absence des hommes, la créature devenue créateur doit remettre David sur le chemin de sa mémoire pour qu'une nouvelle forme d'humanité puisse espérer voir le jour. Naître à nouveau dans un monde si différent et dans lequel sa place n'est pas admise fera-t-il de David le sauveur d'une race qui vacille pourtant depuis la nuit des temps entre la vie et la mort ?



Naviguant avec brio entre La Planète des Singes de Pierre Boule ou Niourk de Stefan Wul, Origines inverse les rôles sur les origines de la vie dans un récit de science-fiction bio punk explorant l'hubris et l'arrogance humaine.

Prix : 24.9€