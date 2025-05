[Sorties Comics] Mercredi 14 Mai

Panini Comics

Jonathan Hickman, Dustin Weaver, Stefano Caselli…



Voici l’équipe de héros la plus puissante, mais aussi la plus imposante de l’histoire des Avengers. Mais les menaces qu’elle doit affronter le sont tout autant. Un peuple d’aliens nommé les Bâtisseurs se dirige vers la Terre et l’ensemble du Multivers est au bord de l’effondrement

(Contient les épisodes US Avengers (2013) 1-23, New Avengers (2013) 1-12, Ininity (2013) 1-6, Astonishing Tales: Mojoworld (2008) 1-6 et Shang-Chi: Master of Kung Fu (2009) 1 (extrait), précédemment publiés dans AVENGERS : LA COLLECTION ANNIVERSAIRE 6, MARVEL DELUXE : NEW AVENGERS 1-2, MARVEL DELUXE : AVENGERS 1-2, MARVEL DELUXE : INFINITY 1-2, MARVEL SAGA (V2) 2 et X-MEN (V4) 13-14)

Prix : 90€