Alan Cumming (Nightcrawler) s'exprime sur son futur maquillage dans Avengers: Doomsday

Souvenez-vous ! En 2003, à travers X2: X-Men United, nous découvrions pour la première fois dans les salles obscures un être tout bleu et capable de se téléporter : Nightcrawler / Diablo. A l'époque, cette peau bleue, c'était à l'ancienne, soit avec du maquillage. A l'inverse, avec la scène post-crédit de The Marvels, nous retrouvions une autre créature bleue (Beast) mais cette fois, à coup de CGI.

Du coup, il y a de quoi se poser la question... sous quelle forme l'acteur Alan Cumming reprendra-t-il son rôle de Diablo ?

Bonne nouvelle, Alan Cumming confirme que le tout sera réalisé avec du maquillage ! Voici ce qu'il a déclaré :

Ce n'est pas fou ? Je suis excité et sous le choc. Cela fait 23 ans que je suis un super-héros. Aujourd'hui, je suis avec Jenna et les amis. J'ai déjà fait quelques tests de maquillage pour le rôle mais ce qui est génial, c'est qu'avant, il fallait environ quatre heures et demie pour l'appliquer, mais maintenant, ce n'est plus que 90 minutes.