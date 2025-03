[Review VF] Si vous lisez ça, je suis déjà morte...

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album Si vous lisez ça, je suis déjà morte..., écrit par Matt Kindt, et dessiné par Dan Mcdaid. Il est sorti le 26 février pour 17,95 euros. Il contient les titres US If you find this, I'm already dead... #1 à 3.

MATT KINDT laisse libre court à son talent de conteur, en axant son récit sur un personnage profondément humain. Il est associé ici à DAN McDAID pour une saga de SF, pleine de fureur, d'horreur et d'humour noir...

Robin est une journaliste. Elle accompagne les soldats américains qui se dirigent vers Terminus, une planète de merveilles peuplée de dieux de SF, pour faire le premier reportage sur ce nouveau territoire. Dix minutes après leur arrivée à destination, toute l'équipe des Marines est anéantie. Robin se retrouve seule pour survivre mais aussi poursuivre son reportage. Mais la mort guette Robin à chaque instant...

Matt Kindt nous propose un réçit de science-fiction plutôt pas mal fait, qui peut rappeler son travail sur Cosmic Detective. Robin Reed, une reporter, part explorer une autre planète, dans un autre univers. Le voyage n’est pas de tout repos, et elle y va entourée d’une troupe de militaires. En effet, les habitants de la planète semblent hostiles, et seule une zone est sécurisée, la zone verte, probablement en référence à celle de Bagdad. Et forcément, lorsque Robin y sera, le peuple extra-terrestre arrivera à percer les barricades.

Comme Robin est une reporter, elle écrit ce qu’elle vit, et raconte comment elle va survivre sur cette planète inconnue. La narration se fait donc par ce texte, sans savoir si elle s’en est sortie, ou si ce document a été retrouvé sur son cadavre. Le ton est assez direct, et jamais ce texte ne va être trop pesant à lire. Il pouvait y avoir un risque de redondance avec ce qu’on voit en image, mais ça ne se fait pas ressentir. On ne s’ennuie jamais, et la découverte de la planète captive.

Les dessins sont réussis, et même si certains designs auraient pu être plus originaux, il y a quand même de bonnes surprises. On découvre tout un monde, avec ses peuples, ses coutumes, ses religions… Certains designs de leurs dieux font d’ailleurs penser à du Jack Kirby, comme c’était déjà le cas dans Cosmic Detective. Une autre inspiration semble présente, celle de HP Lovecraft, devant cet inconnu, à la fois merveilleux et effrayant. Il y a un petit côté Montagnes Hallucinées, du mois au début.

La conclusion est aussi très réussie, avec de bonnes idées de rebondissements. Sans spoiler, l’histoire change de perspective, et propose une réflexion sur la nature humaine. Le livre offre une métaphore de l’invasion d’un pays, et rappelle notamment Apocalypse Now, mais traite aussi du rôle de la presse dans ces conflits. Robin vit parmi les opprimés, et permet de faire entendre leurs voix. L’album traite de la colonisation, mais propose aussi une réflexion théologique. Le scénario est très bien écrit et intelligent, mais n'oublie cependant pas le spectacle et l’action.