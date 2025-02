Un premier jour en demi-teinte pour Captain America : Brave New World en France

Pour son premier jour d'exploitation en France, le petit dernier de l'écurie Marvel, Captain America : Brave New World, a rassemblé 105.227 spectateurs sur l'ensemble des 553 cinémas. Un score qui peut être interprété de deux façons.

La première : Le film se place premier du box-office mondial, il fait mieux que Captain America: First Avengers et ses 82.657 entrées et il n'a clairement pas à rougir des films de super-héros sortis ces derniers temps avec, en tête, les films Sony.

La deuxième : Le film est le cinquième plus mauvais démarrage de l'histoire du MCU. Sur un total de 35 films, cela fait mal.

Après, il faut garder à l'esprit que Captain America: Winter Soldier et Batman Begins, deux films extrêmement appréciés des lecteurs de comics, n'avaient pas fait beaucoup, beaucoup mieux lors de leur premier jour en France.

Et vous, de quelle manière voyez-vous la chose ?