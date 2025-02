Marion Cotillard encore questionnée sur la scène de sa mort dans The Dark Knight Rises

C'est lors d'une interview avec France TV que l'actrice Marion Cotillard a répondu a pas mal de questions. Et entre autre chose, l'actrice a dû revenir sur la scène de la mort de Talia Al Ghul dans The Dark Knight Rises (oui, oui 13 ans après, on y est encore !). Et, chose intéressante, sa réponse a quelque peu changé.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Effectivement, je pense que je n’ai pas réussi cette scène, poursuit-elle. Je n'ai pas trouvé la bonne position ni le bon moyen. J'étais stressée. Et voilà, parfois ça arrive qu'on rate quelque chose, et ça, je l'ai raté.

Encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle prend la responsabilité de l'echec de cette scène alors que par le passé, sa réponse sur le sujet était plus nuancée. Après tout, à l'époque, elle avait expliqué :

Nous sommes tous dans le même bâteau, et parfois il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Parfois, il y a des râtés, et lorsque vous voyez cela à l'écran, vous vous dites "Pourquoi ? Pourquoi ont-ils gardé cette prise ?"

Une réponse qui, en toute objectivité, était parfaitement recevable. Quoi qu'il en soit, l'actrice a eu un joli rire lorsque la question est tombée (d'autant plus qu'elle est un peu sortiede nulle part). Si cela vous intéresse, vous trouverez sa réaction ici.

Quant à la mort du personnage, si vous désirez la revoir, vous la trouverez ci-dessous :