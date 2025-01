[Review VF] Absolute Power Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Absolute Power Tome 1, écrit et dessiné par un collectif d'auteurs et chapoté par Mark Waid. Il sort le 31 janvier pour 31 euros et contient les titres US Green Arrow #13-14 + Absolute Power: Free Comic Book Day 2024 + Absolute Power: Ground Zero + Absolute Power #1-2 + Superman #16 + Batman #151 + Wonder Woman #11 + Absolute Power: Task Force VII #1-3 + Green Lantern #13.

Peu d'être humains ont su tenir tête aux super-héros avec autant de zèle et de détermination qu'Amanda Waller . Après une carrière de machinations, et grâce à la puissance combinée de l'inarrêtable Failsafe et de la glaçante Reine Brainiac , Waller a finalement atteint son but : priver tous les héros et vilains de la planète Terre de leurs capacités métahumaines. Alors que le chaos inonde les rues et qu'une vaste campagne de désinformation fait basculer l'opinion publique de son côté, la fondatrice de la Suicide Squad déclenche une véritable guerre éclair pour faire tomber tous les super-héros, les uns après les autres. En ces heures sombres, une résistance se forme... mais ces héros impuissants peuvent-ils vraiment vaincre la Trinité du Mal et leurs implacables sbires ?

Waller n'agirait jamais de la sorte... sans être sûre d'avoir déjà gagné.

Absolute Power est un très bon titre et un crossover comme on aimerait en voir plus souvent. Dans un sens, il est assez incroyable dans le sens où nous avons un crossover qui a été introduit de manière efficace et intelligente et, surtout, qui a été préparé en amont depuis pas mal de temps. Entendez par là que plusieurs pièces mises en place par le passé sont seulement véritablement exploitées ici. C'est notamment le cas du titre Dawn of Green Arrow mais pas uniquement. Dans le même ordre d'idée, le pourquoi du comment est crédible, original et je dirais même divertissant. Autre point fort, les tie-in sont de qualité et apportent un réel plus en terme de compréhension. Rien que les premiers numéros, les préludes, sont extrêmement efficaces et nous permettent d'être plongés directement dans le bain alors que nous n'avons même pas encore débuté le gros morceau de Mark Waid (à ce sujet, nous remercions Urban d'avoir pris l'initiative d'éditer le tout !).

Pour ce qui est du récit en lui-même, il y a d'excellentes idées à commencer par l'utilisation d'Amanda Waller . Elle a les ressources, elle a les capacités, elle a le charisme et elle a les bonnes raisons. Aussi, si le principe est déjà vu, le fait que cela soit elle qui soit au centre des débats permet de relancer l'intérêt de l'intrigue et ce de la plus belle des manières. De plus, la faire sortir de l'ombre (chose qu'elle ne fait jamais d'ordinaire) permet également de donner une nouvelle dimension au personnage. Bien entourée (grâce à ce qui a été fait en amont, une fois encore), on y croit sans problème lorsqu'elle est présentée comme étant la "next big thing" et ce, même si sa montée en puissance se fait très vite dans ce premier tome.

Enfin, l'utilisation des réseaux sociaux ainsi que la manipulation de la société sont un réel atout. La critique envers notre façon d'être est évidente mais, ici, elle n'est en plus pas gratuite dans le sens où il s'agit clairement d'une arme qu'Amanda Waller peut parfaitement utiliser, effectivement. Il y a donc la critique mais aussi l'intérêt scénaristique.

J'ai commis une monumentale erreur ! Je croyais que Waller jouait aux échecs ! Je pensais me montrer plus malin qu'elle et la battre à son propre jeu ! Mais elle ne joue plus aux échecs ! Elle a renversé la table !

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins du titre principal sont effectués par un Dan Mora particulièrement en forme. Les traits des personnages (Wonder Woman est très bien réussie), la mise en scène et la composition sont très efficaces et certains détails apportent un sérieux plus sur certaines pages comme ceux apportés aux armures dont le rendu final est très bon. Les dessinateurs intervenant sur les tie-in ne sont pas en reste et proposent également de très bonnes choses. De plus, sans aller jusqu'à dire qu'ils ont tous la même patte graphique, l'ensemble prend tout de même une direction assez similaire, ce qui est toujours agréable pour ce type d'oeuvre (et notamment lorsque les tie-in sont glissés ci et là au sein même des numéros du titre principal comme c'est fait ici).