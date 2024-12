Résumé des annonces Urban Comics pour mars 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour mars-avril 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordées sur le site, et on commence avec le mois de mars. Un mois consacré avec des suites de séries indépendantes et des fins de titres de la période DC Infinite.

7 mars :

- DC Absolute Collector 2025.

- Absolute Power tome 2 par Mark Waid, Dan Mora & Collectif pour 25 €. Contenu VO : Green Arrow #15 + Absolute Power #3 + Superman #17 + Batman #151-152 + Wonder Woman #12 + Task Force Seven #4: Failsafe + Task Force Seven #5: Velocity + Green Lantern #14.

SYNOPSIS : Après l‘attaque dévastatrice d'Amanda Waller et de ses sbires sur la Forteresse de Solitude , les plus grands super-héros de l'histoire sont dos au mur, et contraints de prendre la fuite... Sans pouvoir, et privé d'un Jonathan Kent plus dangereux que jamais qui a rejoint les lignes ennemies, les derniers espoirs de la Terre se sont exilés à Themyscira, bastion de la Résistance. Mais s'ils ont réussi à éviter de succomber aux assauts de la Trinité du Mal jusqu'ici, ils sont loin d'avoir gagné la guerre…

- Scott SNYDER présente Batman tome 0 et 1.

14 mars :

- 100 Bullets Intégrale Volume 2 (Format Urban) par Brian Azzarello & Eduardo Risso pour 40 €. Contenu VO : 100 Bullets #20-36.

SYNOPSIS : Après des années sans nouvelles de son père, Louis Hughes retrouve un homme qu'il n'a jamais connu et apprend à son contact les codes du milieu mafieux. En plein apprentissage de l'horreur ordinaire, Louis reçoit des mains de l'Agent Graves, ancien partenaire de son père, une valise contenant une arme et 100 cartouches intraçables. Sa cible : son paternel. Si elles sont impénétrables, les voies de l'Agent Graves sont également les plus vicieuses qui soient.

- Dawn of Titans tome 3 (Dernier Tome) par Tom Taylor & Lucas Meyer pour 18 €. Contenu VO : Titans #9-15.

SYNOPSIS : Après que les pouvoirs de Beast Boy ont provoqué par inadvertance une épidémie dévastatrice, les Titans ont dû faire appel à tous les moyens possibles pour sauver l'humanité et leur ami. Malheureusement, le climat de peur et de paranoïa que la catastrophe a laissé dans son sillage ont fait d'eux les ennemis publics numéro un - et les premiers sur la liste des cibles d'Amanda Waller ! Pire encore, le sauvetage de Beast Boy pourrait bien avoir entraîné l'arrivée d'une menace plus grande encore, l'avènement de la Reine aux Ailes Noires…

- W0rldtr33 tome 2 par James TYNION IV & Fernando Blanco pour 20 €. Contenu VO : W0rldtr33 #6-11

SYNOPSIS : En appuyant sur un seul bouton, Gabriel Winter a supprimé Internet et changé à jamais la face du monde. Alors que son cercle d'amis en subit les conséquences directes, l'agent spécial Siobhan Silk tente de lever le voile sur ce qui s'est passé il y a 25 ans... et de stopper Ph34R, la létale personnification de l'Undernet, de faire davantage de victimes.

21 mars :

- Something is Killing the Children tome 8 par James TYNION IV & Werther DELL’EDERA pour 18 €. Contenu VO : Something is Killing the Children #36-40.

SYNOPSIS : Erica est loin n'est pas sortie indemne de son affrontement contre Charlotte Cutter, tant sur le plan physique que psychologique. La perte de la jeune Gabi est l'occasion pour la chasseuse de monstre de faire le bilan de ses années passées et de se remémorer ses premières missions, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune recrue de l'Ordre de St Georges.

28 mars :

- Batman Chronicles 1990 volume 1 par Collectif pour 40 €. Contenu VO : Batman #443-457 + Batman Annual #14 + Secret origins #50 + Secret Origins of the World's Greatest Super-Heroes TPB + Detective Comics #615 + Batman:Bride of the Demon.

SYNOPSIS : Le Chevalier Noir fait son entrée dans les années 1990, entouré d'un nouvel aura d'icône culturelle depuis sa modernisation par Frank MILLER dans Batman - ANNÉE UN et par Tim BURTON dans le film Batman . Jim APARO, Marv WOLFMAN, Alan GRANT et Nom BREYFOGLE se succèdent sur la série et marque l'histoire éditoriale du personnage, et d'autres auteurs prestigieux sont invités à poser leur griffe sur la mythologie du Justicier, comme Peter MILLIGAN sur l'arc "Dark City" ou Mike W. BARR avec la "La fiancée du Démon".

- Batman Nocturne tome 5 (Dernier Tome) par Ram V et Collectif pour 31 €. Contenu VO : Detective Comics #1081-1089.

SYNOPSIS : Exilé d'une ville qui le croit mort, Batman a été emmené loin de Gotham jusqu'à un désert de légendes, à la frontière du mythe et du réel. Toujours possédé par un démon Azmer et perdant peu à peu sa propre identité, il erre dans ce paysage hostile, guidé seulement par ses visions. Et sans eau, sans vivres et sans personne pour le sauver, seules deux options se profilent : venir à bout du démon qui le ronge de l'intérieur, ou se résigner à mourir et laisser ses os blanchir à jamais dans le sable. Pendant ce temps, le plan des Orgham est bel et bien lancé : ils utilisent le moteur de réalité pour faire oublier à tout Gotham que Batman a bel et bien existé...

- The One Hand & The Six Fingers tome 3 par Ram V, Dan Watters, Laurence CAMPBELL & Sumit KUMAR pour 7,9 €. Contenu VO : The One Hand #3 + The Six Fingers #3