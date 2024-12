Urban Comics annonce Scott Snyder présente Batman

C'est sur les réseaux sociaux que l'éditeur Urban Comics a annoncé la chose. De nouveaux tomes vont rejoindre leur collection DC Signatures. Il s'agit de Scott Snyder présente Batman . Dans les faits, il s'agit donc de la réédition de Batman New 52 de Snyder et Capullo débuté en 2011 et qui commence avec le célèbre arc de la Cour des Hiboux (également disponible au format Urban Nomad). Un run déjà proposé par l'éditeur par le passé donc et qui, à l'époque, se composait de neuf tomes.

Autre bonne nouvelle, il a également été annoncé que Scott Snyder présente Batman aurait un tome 0 afin de proposer les travaux du scénariste antérieurs au New 52. Vous y trouverez Les Portes de Gotham ainsi que l'excellentissime Sombre reflet.

Ces deux premiers tomes sont prévus pour le 7 mars et pour ceux qui ne seraient pas familier avec le travail de Snyder, sachez que, malgré une baisse de qualité sur la fin de son run, cela reste une lecture que nous vous conseillez. Les covers n'ont pas encore été dévoilées.