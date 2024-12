Conseils achat de Noël - comics 2024

Oh ! Oh ! Oh !

Aujourd'hui, et comme pratiquement chaque fin d'année, nous vous proposons quelques comics qui, selon nous, pourraient faire office de cadeau de noël. Un article idéal pour ceux qui n'auraient pas encore fait tous leurs achats pour les fêtes (ou pour ceux qui voudraient se faire un ultime plaisir avant le jour J).

Klaus, la véritable histoire du père-noël

Synopsis :

Dans un monde médiéval fantastique, un trappeur itinérant du nom de Klaus entre dans l'enceinte de Grimsvig. Mais la ville a bien changé depuis sa dernière visite... Celle qui respirait la joie de vivre est désormais dirigée d'une main de fer par le tyran Magnus , qui a enrôlé de force tous les hommes valides pour travailler aux mines de charbon de la région. Et ce n'est pas tout : ses soldats sèment la terreur, interdisant la cérémonie du solstice d'hiver et sa traditionnelle remise de cadeaux. Sous ses airs taciturnes, Klaus sera-t-il l'homme capable de faire revenir le soleil dans le coeur des habitants ?

Avis :

Klaus est un bon récit de la part de Morrison. Une revisite efficace du mythe du père noel qui s'approche également d'un univers medieval fantastique sur plusieurs points. De plus, nous avons une explication pour la plupart des éléments liés au père noël : les jouets, les enfants, l'immortalité, les cheminées... Et bien sûr, les dessins de Dan Mora (que nous ne présentons plus) sont à la hauteur de la tâche. C'est une très bonne initiative d'Urban Comics de proposer cet ouvrage avec les numéros supplémentaires et sous ce format. De par le thème et son approche qui fait très "conte de fée", cela peut être un joli cadeau à placer sous le sapin.

Il est disponible au prix de 42 euros chez Urban Comics. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche du comics ici.

The_Crusader / Martin

Twig

Synopsis :

C'est un grand jour pour Twig, qui débute sa première journée de travail. Lui qui rêvait de devenir chef cuisinier doit malheureusement laisser ses rêves derrière lui pour suivre les pas de son père récemment disparu. Le voilà donc parti (avec un peu de retard !), accompagné de son ami Splat, pour un voyage dont il n'imagine pas encore à quel point il bouleversera sa vie !

Avis :

Un appel à l'aventure dans un monde de fantasie qui en met plein la vue. Un récit iniatique épuré pour les plus jeunes, qui captive par ses couleurs sublimes, des décors aussi variés que travaillés, et une histoire certes classique, mais qui fonctionne très bien. On s'attache rapidement aux personnages, et les quelques cliffhangers sont efficaces. Bref, si vous n'avez d'idée de cadeaux pour vos enfants / petit cousins / nièce / petit enfant et tout autre individu de type jeune dans votre famille, ou que vous souhaitez les endoctrinez dans la merveilleuse secte communauté des comics sans passer par du super-héros, c'est le cadeau idéal !

Il est disponible au prix de 15 € chez Urban Comics, dans la collection Urban Blast. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche du comics ici.

Adrien

Petits Contes Macabres

Synopsis :

Cet album choral nous offre quatre récits grinçants, drôles ou encore terrifiants qui évoquent (et parfois invoquent !) des fantômes. Eric Powell pilote ce projet tandis que James Harren, Becky Cloonan et Mike Mignola le rejoignent à la manoeuvre.

PETITS CONTES MACABRES est un projet initié par Eric ED GEIN et THE GOON POWELL qui adore les histoires qui font peur et que l'on se raconte au coin du feu lorsqu'il gèle à pierre fendre dehors... Il a invité trois compagnons de jeu - et pas n'importe lesquels ! - à le rejoindre afin de réaliser un livre de petits contes horrifiques baignant dans une atmosphère victorienne qui les met en scène.

Avis :

Petits Contes Macabres est la parfaite histoire de Noël ! Imaginez que les versions victoriennes de quatre excellents auteurs, Eric Powell, James Harren, Becky Cloonan et Mike Mignola, se retrouvent le soir de Noël pour nous raconter des histoires qui font peur. C'est ce que nous propose cet album. Powell mène la barque, du coup, l'humour est présent, et le livre est vraiment très amusant à lire. Par contre, si vous souhaitez l'offrir, il s'agit d'un petit cadeau, l'album n'étant pas très long. Et c'est d'ailleurs son seule défaut : les histoires restent limitées dans leurs développement. Mais ne boudons pas notre plaisir, c'est un vrai régal à lire lors de ces périodes de fêtes !

Il est disponible au prix de 15,50€ chez Delcourt. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche du comics ici et la critique là.

Bart

Power Rangers intégrale 4

Synopsis :

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT EN BANDE DESSINÉE DE L'HISTOIRE DES POWER RANGERS ! Cette quatrième intégrale MMPR contient le monumental événement SHATTERED GRID, tant attendu par les fans, enfin publié en français. SHATTERED GRID raconte comment le Seigneur Drakkon - le double maléfique de Tommy Oliver , alias le ranger vert - a littéralement brisé le réseau de transmutation, détruisant la continuité des Power Rangers pour prendre le contrôle absolu de l'univers. Pour la première fois dans l'Histoire de la bande dessinée, les Mighty Morphin Power Rangers uniront leurs forces à celles des équipes de Power Rangers les plus populaires de la franchise, à travers le temps et l'espace, pour faire face à la menace ultime...

Avis :

L'événement Shattered Grid est enfin publié en France depuis quelque mois, et même si on est sur un public plutôt de niche, c'est juste l'histoire qu'on attendait: la rencontre entre plusieurs, pour ne pas dire toutes, équipes de Power Rangers. et pour les réunir, il faut un ennemi de taille en la personne de Lord Drakkon, un Tommy Oliver /Power Ranger Vert d'un univers alternatif. Si il est mieux d'avoir lu les tomes précédents pour comprendre d'où vient Drakkon et son monde, une connaissance de Power Rangers suffit largement. C'est par cet événement que je me suis lancé dans les comics de la franchise, et on est assez pris pas la main pour ne pas se sentir perdu. L'histoire est prenante, l'action bien distillée comme il faut et énormément de personnages sont mis en avant. La partie graphique aussi est très bonne, on reconnait facilement les différents rangers à leur costume.

Il est disponible au prix de 33€95 chez Vestron. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche du comics ici.

Uraphire

Hack/slash : Back To School

Synopsis :

Zoe Thorogood reprend à son compte une série créée par Tim Seeley, qui narre les aventures de Cassie Hack, une adolescente qui rencontre quelques tourments dans son bahut. Sa mère, travaillant à la cantine du lycée, se lance dans une croisade vengeresse contre les lycéennes responsables du harcèlement de sa fille, en les supprimant purement et simplement, et en les proposant aux menus quotidiens du réfectoire. Quand elle apprend les actes de sa mère, Carrie décide d'éradiquer tous les tueurs en série de la planète. Elle est en cela accompagnée de Vlad, un être difforme rejeté de tous et à la force herculéenne.



Dans cette reprise (spin off de la série d'origine), Zoe Thorogood retrouve Cassie au moment où elle fait la connaissance de Vlad. Tous deux se lancent à la poursuite d'une bande de créatures inquiétantes qui écume les lycées.

Avis :

Je dois avouer, j'ai été tenté de proposer Transformers Tome 1 comme cadeau de Noël. Néanmoins, j'en ai déjà parlé pour les vacances d'été, j'ai donc décidé de choisir un autre comics à mettre en valeur. Ce qui est difficile vu les sorties de qualités qu'on a eues cette année. Après réflexion, mon choix s'est porté sur un comics qui aurait été plus approprié pour Halloween. Hack/slash : Back To School c'est une réussite à plusieurs niveaux. C'est un très bon point d’entrée pour ceux qui ne connaissent pas le personnage et son univers. Il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose avant. On retrouve le style de l’auteure avec des dessins très perturbants et inventifs qui mettent en valeur les scènes violentes et gores. La mise en scène est très inventive et travaillée. Zoe Thorogood apporte un regard neuf à cet univers avec une histoire réussie et mélancolique même si la fin est un peu abrupte. Bref, un récit complet dans une belle édition idéale à offrir pour Noël !

Il est disponible au prix de 24,95€ chez HiComics. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche du comics ici.

Julien

Les éphémères

Synopsis :

Élevée par son père, agriculteur à Bell River, au cœur de l’Ontario, Franny Fox mène une vie morne d’adolescente mal dans sa peau. Alors que la bourgade est envahie de millions d’insectes, un drame surgit. Un malfrat en fuite abat par erreur un jeune camarade de Fran. Recherché, le criminel, également blessé, se réfugie dans la ferme familiale. Et alors qu’il se métamorphose physiquement, une curieuse amitié va pourtant naitre entre Fran et lui.

Suivant au plus près le rythme de parution aux USA (la série débutera en juillet et paraitra en six fascicules sur un an), cette nouvelle mini-série ambitieuse de Jeff Lemire ravira ses amateurs et sera une merveilleuse porte d’entrée pour ceux qui ne le connaisse pas encore.

Avis :

Quoi de mieux pour Noël que de retrouver la magie de l'enfance ? C'est ce que vous propose Jeff Lemire avec ce nouveau titre sous forme de retour aux sources, pour lequel il signe à la fois le scénario et le dessin. Dans la veine de son magnifique Essex County, retour dans une petite ville du Canada, pour un récit intimiste et assez contemplatif, où règnent nostalgie et poésie, le tout dans une ambiance incomparable. L'auteur nous invite à rêver, à croire en l'impossible et nous rappelle des liens forts peuvent se créer dans les contextes et avec les personnes/êtres vivants les plus innatendus. Les paysages, les émotions dégagées par les personnages, les palettes de couleurs, la singularité du trait ; le dessin de Lemire est une vraie claque graphique à chaque page. Un titre qui plaira sans aucun doute à tous vos proches doués d'un minimum de sensibilité.

La série est en deux tomes, disponibles respectivement aux prix de 23 et 28 euros, chez Futuropolis. Pour les intéressés, vous trouverez la fiche du comics ici.