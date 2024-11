[Sorties Comics] Vendredi 22 Novembre

Urban Comics

Quand Brainiac envahit Metropolis, la Super-famille se réunit pour faire face à la menace. Mais leur ennemi de toujours leur réserve une surprise de taille : une armée de Czarniens, l'espèce la plus belliqueuse de l'univers, supposément décimée par leur « dernier » membre, Lobo. L'Homme d'Acier et le Mec plus Ultra vont devoir mettre leurs différends de côté pour stopper la menace à temps... d'autant plus que Brainiac semble bien plus dangereux que jamais.

Contenu vo : Superman #11-15 + Action Comics #1061-1066 + Superman: House of Brainiac Special #1

Prix : 36€