[Sorties Comics] Mercredi 06 Novembre

Paul Jenkins, Andy Kubert Au crépuscule du XIXe siècle, bien avant la formation des X-Men, il était deux enfants que tout oppose. L’un est riche, l’autre pauvre. Le premier est fragile et maladif, le second sauvage et rebelle. L’un d’eux deviendra la plus féroce arme vivante que la Terre ait portée : Wolverine. (Contient les épisodes US Wolverine: The Origin (2001) 1-6, précédemment publiés dans LE PRINTEMPS DE MARVEL : WOLVERINE LES ORIGINES)

